Día de reencuentro. Piero, Chevy y Raul, chicos reality de la nueva generación de EEG, fueron sorprendidos por la producción de Mande Quien Mande, al reencontrarlos con sus seres queridos. Ellos no pudieron evitar emocionarse y soltar lágrimas.

Piero Arenas se reencontró con su madre, quien fue traída en exclusiva por el programa desde Chiclayo tras varios meses de distanciamiento. El chico reality contó lo duro que fue separarse de su familia y las penurias que tuvo que pasar al llegar a Lima.

Piero, Chevy y Raúl contaron sus sacrifios para entrar a EEG | Difusión.

“Fue difícil porque vivía en un cuartito, una mesa, compartíamos baño con varía gente de la quinta y conforme iba recibiendo algo, iba juntando, lo ayudaba a comprar las cosas, conforme iba avanzando más el tiempo ya tenía más dinero”, agregó Raúl, a quien le regalaron un televisor.

Tampoco pudo evitar emocionarse al recordar cómo su madre se preocupaba por él en todo momento.

“No sé cómo las mamás, sienten, porque me escribía y me decía ‘hijo, no me escribes, pasa algo ¿no? ¿Te falta algo?”, ¿Necesitas algo?”.

Chevy, cuyo nombre real es Yojhan Escamilo Cartagena, recibió una gran sorpresa de su mamá y su hermana menor al llegar al set para felicitarlo por su desempeño en el programa de competencia. Su madre Mariella y su hermana Dayana lloraron de emoción al ver las lágrimas del integrante de EEG.

Raúl Carpena contó que aprendió a bailar marinera desde los tres años, y por eso, jamás dejaría de hacerlo, pues es su pasión.

Desde Chiclayo, fue sorprendida por su hermana Rafaella, quien apareció vestido con el traje de la marinera. Ambos quienes no se ven desde hace varios meses, se estrecharon en un eterno abrazo que termino con conmovedoras lágrimas.

Asimismo, se unió al reencuentro su padre, don Jorge, quien tampoco pudo contener las lágrimas. Ambos fueron traídos también en exclusiva por el programa Mande Quien Mande.

“Raúl es un chico inquieto, pone la alegría, es una persona independiente. Se le extraña mucho, porque es eléctrico. Sus hermanas, su mamá les extraña mucho”, dijo su papá de Raúl.

El reencuentro se terminó con un baile de marinera. Por último, Andrés Silva le entregó una beca integral para que estudie en De Barrio Producciones.