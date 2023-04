A muy poco del estreno de la cuarta temporada de “La Voz Kids España”, el equipo de coaches integrado por David Bisbal, Aitana, Rosario y Sebastián Yatra junto a la conductora Eva González presentó en conferencia de prensa lo que será la edición 2023 del exitoso reality de canto español.

“La Voz Kids es un fantástico formato porque tiene algo que no tienen muchos programas de entretenimiento: el talento, la ternura y capacidad de sorpresa que nos dan los niños, los verdaderos protagonistas...”, destacó Carmen Ferreiro, directora de programas de Atresmedia, también presente en la mencionada presentación a los medios.

En cuanto a las novedades que trae esta edición de “La Voz Kids España”, Encarna Pardo, directora ejecutiva de Boomerang TV, dijo que esta mantendrá los robos y bloqueos “que tanto le gusta al público”.

Aitana, en la rueda de prensa de "La Voz Kids España". Foto: Atresmedia

Cabe destacar que en esta edición del reality musical, está de regreso Rosario, la coach con más ediciones en el formato kids.

Sobre los casting de este año

Encarna Pardo destacó la gran acogida que ha tenido entre el público esta nueva edición. Hablando de casting, la directora ejecutiva reveló que han recibido 5000 solicitudes este año. Se ha hecho casting presencial a 1000 niños en diferentes ciudades y de estos quedaron alrededor de 100 niños en la fase final.

David Bisbal, asesor de La Voz Kids España 2023. Foto: Atresmedia

Los asesores de esta edición

Eva González fue la encargada de revelar el nombre de los asesores de esta edición. Así, nos enteramos que Rosa López, la recordada ganadora de la primera edición de Operación Triunfo (2001) será la mano derecha de David Bisbal en los posteriores programas. Mari de Chambao, hará dupla con Rosario, Dani Fernández hará lo propio con Aitana y Rayden será quien acompañe a Yatra en la difícil elección de la voz infantil más importante de España.

Sebastián Yatra en La Voz Kids España. Foto: Atresmedia

Las palabras de los coaches

Consultados sobre su experiencia en el programa, los cuatro coaches han coincidido en lo difícil que es su papel en el reality y que muchas veces, cuando ven el show desde sus casas, se sorprenden de sus propias decisiones.

“Cuando nosotros vemos el programa en televisión con nuestras familias nos dicen algo, por ejemplo, Rosanna me dice: pero ¿cómo no te has dado la vuelta? Ya no te hablo”, ha contado Bisbal entre risas.

Aitana, por su parte, ha reconocido que también la pasa mal cuando está en casa: “El año pasado fue mi primera edición y cuando luego vi el programa no me podía creer que no me hubiese girado”, ha señalado.

David Bisbal, Rosario, Aitana y Sebastián Yatra en la conferencia de prensa de "La Voz Kids España 2023". Foto: Atresmedia

Bisbal ha querido hacer hincapié en que cada año les resulta más difícil elegir: “Eso es lo que tenemos que destacar y valorar, con la cantidad de ediciones que se han grabado y cómo es posible que cada año salgan niños prodigio, voces extraordinarias y que salgan niños cada vez más preparados”, ha confesado.

¿A qué hora y dónde ver “La Voz Kids” en streaming?

La edición 2023 de “La Voz Kids España” puede verse en STREAMING, a través de AtresPlayer Premium Internacional, en VIVO o GRABADO. Si tienes cable, puedes sintonizar el reality en ANTENA 3, en el canal 165 / 219 en CLARO y en el 820 / 435 en MOVISTAR.

Cabe destacar que Antena 3 también puedes encontrarla en VIVO en AtresPlayer Premium Internacional.

HORARIOS DE EMISIÓN

ESTRENO – Todos los sábados, a partir del 15 de abril

En AtresPlayer Premium:

LATAM: 15: 00 horas

En cable y grabado: (Antena 3)

LATAM: 8:30PM Méx/ 9:30PM Col y Perú / 10:30PM Ven / 11:30PM Arg

US: 10:30PM ET / 7:30PM PT

Estreno adelantado

Si estás suscrito a AtresPlayer Premium, tienes la opción de ver el estreno de cada edición por adelantado.