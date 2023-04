Susy Díaz, la ex vedette y ex congresista, se ha convertido en una de las artistas más querida de la farándula peruana debido a su incomparable carisma y sus graciosas ‘dietas’. Es por ello que sorprendió a todos al volverse a juntar con su ex pareja, el ‘Mero Loco’, de quien ya llevaba bastante tiempo separada.

La intérprete de ‘Vive la vida’ y su ex pareja, ‘Mero Loco’ fueron los invitados del programa ‘Sábados en familia’, por lo que decidieron aprovechar su reencuentro para grabar un vídeo y subirlo a Tiktok en donde se los ve bailar juntos la canción “Bebe que la vida es breve”.

Sin embargo, al parecer Susy no ha olvidado las razones por las que decidió terminar la relación, ya que cuando su ex pareja comentó el vídeo diciendo “Esposa mía”, la ex vedette fue bastante tajante aclarándole que eran ex pareja.

“Ex”, comentó Susy Díaz, lo que causó risas en sus seguidores, quienes aplaudieron la actuación de la ex congresista hacia su ex pareja, al dejarle las cosas en claro para evitar confusiones.