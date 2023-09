La modelo Romina Gachoy habló de la separación que enfrenta con su expareja, el cantante Jean Paul Santa María, en ese sentido, tras anunciar e fin de su relación que duró 11 años, la uruguaya reveló que el motivo principal de la ruptura, los cuales eran la falta de tiempo por carga laboral y la diferencia de proyectos personales que tenían.

En una entrevista para el diario Trome, la modelo descartó que su separación fue motivada por alguna infidelidad de ambas partes y recalcó que la decisión fue tomada hace dos meses.

“[Nos separamos] por incompatibilidad de proyectos personales. Yo me iré de viaje bastante seguido por trabajo y hay propuestas en el extranjero, cuales ya no puedo dejar pasar porque son muchos años en que me he dejado de lado y por otra parte... el trabajo de Jean Paul también es bastante sacrificado. Casi no nos vemos”, relató Gachoy.

¿Cómo fue la separación de Romina Gachoy y Jean Paul Santa María?

La relación que Romina Gachoy y Jean Paul Santa María tenían quedó terminada, así lo anunciaron mediante un comunicado en el que informaban del fin de su compromiso, el cual duró 11 años.

“Seguimos siendo familia, padres y nuestros hijos será serán nueva motivación para ser el mejor equipo. Creemos en el amor después del amor, nos valoramos, respetamos y deseamos la felicidad del otro”, escribieron los artistas.

“Agradecemos a Dios por estos años juntos, por la familia que formamos, por habernos regalado un amor tan bonito y ese es el legado que queremos para nuestros hijos”, finalizaron.