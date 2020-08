Rebeca Escribens habló sobre la oportunidad que tuvo de participar en el Miss Perú cuando tenía a su primer hijo, en 1996. La conductora contó que le propusieron ser parte del certamen pero no estuvo de acuerdo con una cláusula que le pedía no tener hijos.

“En el año 96 me llamaron para participar en el Miss Perú, en el que ganó Mónica Chacón. Cuando me convocaron, hice fotos, viajes. Me hicieron llegar el contrato y ahí había una cláusula: ’las participantes no deberán tener novio, no conviviente, no casadas, no hijos”, señaló la presentadora de América Espectáculos en una entrevista a Estás en todas.

Escribens contó que en esos momentos ella tenía 19 años y su primer hijo tenía dos años. Por lo que se negó a participar pues no iba a negar a su bebe.

Rebeca Escribens reveló la razón por la que no participó en el Miss Perú | Estás en Todas | TROME

“Yo dije ‘no voy a negar a mi hijo por estar en un concurso ¡ni hablar!’(...) Entonces llegué y alguien me dijo ‘firma no más, no pasa nada’ y yo dije ‘de ninguna manera’”, sentenció Escribens, quien afirma que pidió que cambien dicha cláusula o se retiraba. Debido a ello, la organización prescindió de ella.

Escribens señaló que jamás tuvo el sueño de ser Miss Perú, solo lo hizo para viajar y conocer el mundo. “Jamás soñé con un quinceañero vestida de princesa, jamás me vi entrando a un altar con un vestido de blanco”, confesó Escribens.

