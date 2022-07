Magaly Medina inició su programa de este jueves 30 de junio expresando su indignación luego de escuchar la conversación en la que Melissa Paredes habría chantajeado a Rodrigo Cuba.

“Es un audio larguísimo donde Melissa llama a su exesposo y le hace una serie de aseveraciones y amenazas. (…) Es repugnante y asqueroso, vomitivo, he escuchado unos nueve minutos de un audio y me pregunto cómo alguien llamada mujer, llamada madre, puede tener las entrañas de hacerle eso a su hija y a un ser que dice alguna vez haber amado”, señaló la ‘Urraca’ al borde del llanto.

Rodrigo Cuba no autorizó difusión del audio:

La conductora de espectáculos aclaró que este material no fue entregado por Rodrigo Cuba ni por sus abogados, sino que una persona no identificada lo hizo llegar a su producción.

“Me ha llegado a través de una persona anónima, pero le pedimos permiso a Rodrigo Cuba para que nos permitiera, porque son dos en la conversación y alguno de ellos debía darme la autorización para que yo pueda emitir este audio, Rodrigo no quiere hacerlo, no nos ha querido dar el permiso”, precisó.

Para la ‘Urraca’, el audio no habría sido filtrado por el entorno del futbolista sino por alguien allegado a la actriz, pues en el material de más de 9 minutos, se oye como la influencer habla con quien sería su abogado.

¿Qué se oye en el audio?

Aunque no pudo difundir la polémica conversación al no obtener la autorización de los involucrados, la presentadora de “Magaly TV: La Firme” explicó, a grandes rasgos, lo que escuchó en esa conversación que se habría dado a la 1:05 de la madrugada del 13 de junio.

“Despierta a su exesposo para decirle ‘si no vienes acá con tu abogada, yo voy a entrar y te voy a denunciar porque tengo un video donde tu hija me dice que le has hecho esto y esto...’ o sea, imagínense, las atrocidades más horrorosas. Ella le dice que puede pasarle lo de John Kelvin, y esa misma mujer, horas más tarde, que fue el día del partido, estaba con sus amigos, con bocaditos, piqueos, mirando en el gran televisor de una casa”, dijo indignada.