Samahara Lobatón y su pareja, Jonathan Horna Feijoo, más conocido como ‘Youna’, fueron detenidos en la comisaría de La Perla luego que ella interpusiera una denuncia contra el padre de su hija por una agresión ocurrida el 27 de diciembre.

Ante esta acusación, el padre de Samahara, Abel Lobatón, señaló en el programa “Amor y Fuego”, de Willax TV, que su nieta se encuentra con su abuela materna, Melissa Klug, mientras que la denuncia está en proceso de investigación.

“Es un problema de pareja y que yo sepa es la primera vez. Ellos son personas adultas y lo deben solucionar de la mejor manera. Simplemente estoy acá como papá y abuelo”, dijo el exfutbolista al ser abordado por la prensa a su salida de la comisaría.

“Yo no he podido hablar con Samahara. La bebe está con la abuela, Melissa (Klug), la única abuela que tiene”, añadió.

En sus declaraciones, Abel prefirió no referirse a la pareja de su hija, pero sí recalcó que los problemas de ellos deberán solucionarse ante la justicia y entre ellos como personas adultas.

“Cuando una persona es adulta y decide con quién estar o con quién no estar, tú no puedes hacer más nada. Simplemente apoyarla (a Samahara Lobatón) y ya está. Yo no puedo definir a nadie por un problema, simplemente tienen que solucionar el problema y ya está”, manifestó.

Sobre la pelea de Samahara Lobatón y su pareja

Según señaló América Noticias, el domingo en la noche hubo una discusión fuerte luego que Samahara Lobatón decidiera raparle el cabello a la bebé de dos meses que tienen.

Este hecho no le gustó al joven de 21 años y empezaron a discutir. La situación se tornó violenta, al punto que Jonathan Horna habría empezado a empujar a su pareja.

En dicho transcurso, Lobatón Klug, de 19 años, intentó de defenderse y lo apuñaló en el hombro. Es por ello que ambos se encuentran en la comisaria de La Perla (Callao) detenidos.

Hija de Melissa Klug denunció a su pareja por agresión física

