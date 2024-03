El drama entre la figura de televisión Samahara Lobatón y su novio, el autodenominado cantante Bryan Torres trascendió al contexto legal y penal tras un presunto delito de violencia doméstica, por parte de Torres.

Fue un examigo de Lobatón, llamado Erick Farfán, mostró unos supuestos chats en donde la exchica “reality” le habría pedido ayuda por una agresión propinada por Bryan, que actualmente integra una orquesta de salsa.

“Bryan me pegó, no tengo con quien ir”, se lee en la conversación revelada por Farfán al programa Magaly TV la Firme, que conduce la comunicador Magaly Medina, en ATV.

Luego de eso, el joven habría tratado de ayudarla enviándole una movilidad para extraerla de su casa hacia una zona segura, pero la hija de Melisa Klug no lo aceptó.

“Yo recibí un llamado de auxilio de ella. Que Bryan le había pegado, la había agredido, ella me llamó llorando, estaba totalmente descontrolada. (Me dijo) Bryan me ha agredido, me ha jalado el cabello, me ha empujado y que por favor vaya a auxiliarla a su casa de él”, relató Erick.

Como se recuerda, Farfán denunció en el 2023 otra presunta agresión de Torres hacia Lobatón, pero este lo habría encarado, provocando así el distanciamiento entre Samahara y Erick.

“Él se acercó, me dijo ven conch*** quiero hablar contigo. Me insultó, me dijo: ‘Qué chuc*** tienes que publicar que mi mujer está soltera, me amenazó, entonces fue cuando me tiró una bofetada”, relató.





Chats revelados por Erick Farfán en Magaly TV la Firme





Samahara Lobatón se esconde de funcionario del Ministerio Público





Tras el escándalo protagonizado en la vía pública, en donde Samahara persiguió descalza a Torres por una supuesta infidelidad con una mujer llamada Geraldine Torres, trascendió que Lobatón habría sufrido golpes por parte del salsero.

En ese sentido, las cámaras del programa “Amor y fuego”, captaron a un funcionario del Ministerio Público acudir a la casa en donde vive Samahara con Bryan. Sin embargo, la joven no atendió el llamado del representante estatal. Se desconoce el motivo y tipo de requerimiento que habría tenido el funcionario.