La excongresista Susy Díaz contó que logró divorciarse legalmente de su ex pareja Andy V. La noticia se dio a conocer en un adelanto del programa “Magaly TV: La Firme”.

La ex bailarina contó hace un tiempo el drama que vivía por no poderse separar del actor cómico, sobre todo porque él no mostraba interés en que el trámite se acelere.

Sin embargo, Díaz contó que al fin es una mujer divorciada. “Gracias, Dios mío. Por fin salió mi divorcio. Qué felicidad, qué feliz soy. (…) No lo quería decir, agradezco a Dios porque he luchado tanos años y es la segunda demanda que estoy presentando y, bueno, ya salió”, dijo bastante emocionada la exvedette.

Cabe señalar que ambos se casaron en el 2011.

En el pasado la exparlamentaria no la ha pasado bien en sus relaciones y hasta confesó que los hombres se aprovechaban de ella.

“De un tiempo a esta parte se acercan a mí hombres por interés, quieren promocionar sus empresas o ser famosos. Eso hizo que mi corazón sea duro y dude de los galanes que me cortejan”, comentó en su momento.

