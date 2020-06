Pocas series de televisión han conseguido el éxito de “Friends”, que en 236 episodios a lo largo de 10 temporadas contaron las alegrías y decepciones de un grupo de amigos en Nueva York. Todo su elenco alcanzó fama mundial, además de engrosar su cuenta bancaria por millones, entre ellos la actriz Courteney Cox.

Corteney Cox interpretó por una década a Mónica Geller, chef que tras al final de la serie obtiene el trabajo que siempre quiso, además de formar una familia con Chandler Bing (Matthew Perry). En la vida real, a la par del éxito que obtuvo por el personaje, Cox tuvo un problema del que se percataron sus seguidores.

En la década del 2010, el rostro de Courtney Cox empezó a mostrar cambios y no solo por lo que el tiempo le hace a todas las personas. Ella pasó por el cirujano en varias oportunidades y, en sus propias palabras, no fue la mejor de las decisiones que tomó en su vida; tal y como contó en 2017 a la revista New Beauty ante la pregunta de si envejecer en Hollywood es difícil.

Cox: “Creo que envejecer en general es difícil. Siento como si tuviera 34, así que el pensamiento no parece natural. No lo entiendo. Me siento mejor de lo que me he sentido en toda mi vida. Me cuido mucho más ahora. Pero Hollywood—este negocio—lo hace difícil. Crecí pensando que la apariencia es lo más importante. Eso es algo triste porque me puso en problemas. Intentaba mucho no quedarme atrás e hice las cosas peor”.

Con quedarse atrás, Courtney Cox se refiere a dejar que su rostro cambie por la edad. En la misma entrevista, indicó que se percató de que había ido demasiado lejos cuando un amigo le hizo notar la severa transformación de su rostro.

“Lo que pasaba era que vas a un médico que te dice ‘te ves bien, pero te ayudaría una pequeña inyección aquí o un relleno allá’. Así que sales (a la calle) y no te ves mal y piensas ‘nadie se dio cuenta, eso es bueno’. Entonces alguien te dice de otro médico: ‘esta persona es asombrosa. Lo hace parecer muy natural’. Lo conoces y te dice ‘deberías hacer esto’. Lo siguiente que pasa es que te das cuenta que estás llena de capas y capas (de retoques). No tienes idea porque es gradual hasta que te percatas y dices ‘oh, m*****, esto no se ve bien’. Y es peor en fotos que en la vida real. Tengo un amigo que me dijo, ‘¡no más!’ Yo pensé, no me he hecho nada en seis meses. No me había dado cuenta”, indicó la actriz.

Hoy en día, Courteney Cox es tan natural como puede serlo. Incluso revirtió algunos de los procedimientos hechos a su rostro. Mientras tanto, vive feliz y prepara algunos proyectos para televisión.

