Parece que nadie la quiere ver triunfar. El último domingo, la actriz mexicana Eiza González subió al escenario de los premios Oscar para presentar a los nominados de una de las categorías junto a Ansel Elgort, con quien compartió roles en la cinta de acción "Baby Driver".

Bastaron unos cuantos minutos para que la intérprete se convirtiera en víctima de burlas en redes sociales. Al inicio, el blanco de los malintencionados comentarios estuvo relacionado al color del vestido Ralph Lauren que la artista lució: el tono amarillo fue comparado con personajes como Piolín o Los Minions.

Luego, los ataques se enfocaron en algo más delicado: su aspecto físico. Los usuarios de Internet arremetieron contra la estrella y se rieron de cómo ella lucía en el inicio de su carrera (en la telenovela mexicana "Lola, érase una vez").

Ante esto, González respondió en Instagram: "No tuve una adolescencia de modelo, estaba gordita y tenía la nariz rota. El único tema que tienen para criticar siempre es ese. Me atacan por haber crecido y estar bonita, como si hubiera matado a alguien. El coraje que les da me sorprende, supérenlo. ¿Por qué se enfocan en algo tan superfluo? Soy una buena persona. Mejor de lo que mi físico será. Eso es lo que debería importarles".

SALE AIROSA

Tras su descargo en redes sociales, la mexicana ha preferido invertir su tiempo en empoderar a otras mujeres. Ayer, en el Día Internacional de la Mujer, Eiza González escribió:

Una publicación compartida de Eiza (@eizagonzalez) el Mar 8, 2018 at 10:01 PST

"Desde las mujeres indígenas que trabajan nuestras tierras y nunca se detienen, hasta las mujeres que están cambiando la historia del mundo. Gracias por ser una inspiración para el resto de nosotras. Gracias por luchar a diario y exigirse más. Por ser dignas representantes de nuestro país. Yo no estaría donde estoy sin mujeres que me motivan tanto como ustedes. Las admiro profundamente".