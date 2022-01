Tras años de silencio, el director Joss Whedon por fin respondió a las acusaciones del actor Ray Fisher sobre su comportamiento en el set de “Justice League”.

Recordado por series como “Buffy the Vampire Slayer” y “Firefly”, así como películas como “The Avengers” (2012), el realizador fue acusado en 2020 de de racismo y comportamiento inapropiado durante las grabaciones adicionales de la película de DC, necesarias luego de la salida de Zack Snyder después de una tragedia familiar.

Las acusaciones también incluyeron a ejecutivos de Warner Bros. y DC Comics como Geoff Johns y Jon Berg, a quienes acusó de ser permisivos con el comportamiento del realizador. La propia Warner Bros. realizó una investigación que concluyó con acciones correctivas que nunca fueron reveladas, aunque poco después de la salida de la misma Whedon fue separado de la serie “The Nevers” para HBO.

En diálogo con la New York Magazine, Whedon afirmó que ninguna de las acusaciones de Fisher tuvieron crédito ni merecían ser discutidas.

“Estamos hablando de una fuerza malévola. Estamos hablando de un mal actor en ambos sentidos de la palabra”, afirmó.

Una de las principales quejas de Fisher contra Whedon fue que supuestamente intentó ‘aclarar’ la pigmentación de los actores de color. El realizador en cambio afirmó que lo que hizo fue hacer más brillante toda la película durante la postproducción, sin concentrarse en algún actor en particular.

Sobre la reducción del rol de Cyborg en la película - el cual se vio restaurado por la versión de Zack Snyder de “Justice League”, el realizador señaló que se debió a que la historia del héroe no tenía sentido.

En un momento de la entrevista, Whedon insinuó que la salida de las acusaciones años después de los hechos tenían que ver con Zack Snyder, afirmando que si bien no sabía quién lo empezó, “se a nombre de quién fue hecho”.

Cabe señalar que Fisher no es la única persona que habló del mal comportamiento de Whedon durante las grabaciones, con la actriz Gal Gadot (Wonder Woman) revelando que el realizador amenazó con terminar su carrera durante el rodaje. Mientras tanto, actores como Jason Momoa mostraron su apoyo con Ray Fisher.

Tampoco es el único escándalo que ha envuelto al realizador, con la actriz Charisma Carpenter, Cordelia en “Buffy” y “Angel”, calificando al realizador de “cruel e hiriente” en su trato a inicios del 2021. Rematando estas acusaciones, en 2017 su exesposa Kai Cole acusó a Whedon de ser un “hipócrita que predica ideales feministas”, a pesar de estar involucrado en varios escándalos de infidelidad.

“Él me engañó por 15 años para que pudiera tener todo lo que quería. Yo creía, todos creían, que era uno de los buenos, comprometido a pelear por los derechos de las mujeres, por nuestro matrimonio y con las mujeres con las que trabajaba. Pero ahora veo cómo él usó su relación conmigo como un escudo, tanto durante como después de nuestro matrimonio, para que nadie cuestionara sus relaciones con otras mujeres o revisara lo que escribía como algo que no sea feminismo”, escribió en una columna en The Wrap.

