La actriz e influencer, Melissa Paredes, aclaró que no es una interesada y que no piensa hablar más de dinero, luego que explicara que perdió 20 mil dólares en su divorcio con su expareja, Rodrigo Cuba.

Estas declaraciones las dio en ‘América espectáculos’, donde además solicitó a los medios de comunicación no meterse en su vida privada ahora que ha solicitado una nueva conciliación con su exesposo.

“Hay temas privados y familiares que es mejor no meterse, no opinar. Acá no hay buenos ni malos, hay dos papás que tienen que ponerse de acuerdo por el bienestar de una menor... De cuándo acá hablar de plata se convirtió en lo más importante en la vida, ya me tienen hasta acá con el tema del dinero”, aclaró Melissa Paredes.

“Estoy cansada de hablar de dinero, es muy superficial, aclarando esos puntos porque es fastidioso que te quieran dejar como interesada cuando nada que ver. Yo cuántos años trabajando en una cosa u otra. He hecho de todo. No pueden minimizar a una mujer por el trabajo que hacen. Me estresa ese tema”, agregó la actriz.

Melissa Paredes también reveló que le gustaría tener una buena relación con Rodrigo Cuba y compartir momentos junto a él y su nueva pareja Ale Ventura.

“Yo, feliz, sería el escenario ideal. Hay muchas cosas por sanar aún entre nosotros. Imagino que se irá dando poco a poco, pero vamos a ver tiempo al tiempo”, señaló.