La actriz Natalia Salas terminó rompiendo en llanto tras obtener el título de la segunda temporada de “El Gran Chef: Famosos” y agradeció a todas las personas que confiaron en su persona. Tras una final intensa, se logró imponer a su rival Ale Fuller.

“Si yo pude, todos pueden. Los sueños se hacen realidad si trabajamos con esfuerzo, con dedicación y con respeto. Todo se puede lograr”, empezó diciendo la reciente campeona.

Posteriormente, Natalia Salas dijo estar cargando el trofeo sin saber que podía cocinar al recordar los momentos difíciles que le tocó vivir hace algunos meses a consecuencia del cáncer de mama.

También extendió sus palabras hacia los jurados Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías por todas sus enseñanzas.

“Muchísimas gracias por escoger mi plato. Muchísimas gracias por hacerme regresar en el repechaje. Muchísimas gracias por demostrarme que puedo ser una buena cocinera. Ustedes son unos grandes maestros y creo que soy buena alumna, porque sin los consejos de ustedes, sin el acompañamiento, sin el cariño, yo no podría estar aquí parada”, apuntó la actriz.

“Este último año ha sido increíble. He pasado por cosas que no sabía que podía soportar y estoy cargando esta olla aun cuando no sabía que podía cocinar. De verdad, muchísimas gracias por quien sea que haya pensado en mí para estar parada en esta cocina”, agregó Natalia Salas.