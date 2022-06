Tras casi seis años de finalizada la octava temporada, “Al Fondo Hay Sitio” está de regreso y estrenará su novena temporada este miércoles 22 de junio a través de América TV. En conferencia de prensa, la producción presentó al elenco de la nueva temporada del programa, entre los que se encuentran varios rostros nuevos, pero también personajes entrañables para los peruanos como el de la matriarca Francesca Maldini, interpretado por Yvonne Frayssinet. Ella conversó con El Comercio sobre su esperado retorno a la serie.

“Yo no sabía que esto iba a pasar. Estaba finalizando los preparativos para mi obra de teatro (Radojka), ya tenía todo organizado, la presenté incluso. Me llamaron y dije: ‘Qué proyecto será’. Y cuando me dijeron que era ‘Al Fondo Hay Sitio’, me emocioné mucho”, dijo Frayssinet.

Ella aseguró que esta temporada sería mejor a todas las anteriores y que, luego de esos cinco años de ausencia, apreciaba mucho más el encuentro con sus compañeros de reparto. “Todos ellos son talentosos y muy buenos actores, hasta el más pequeño, Rodrigo Barba (quien interpretará al hijo de Teresita), ya tiene experiencia”, sostuvo.

Cuando se le preguntó en qué aspectos se sentía identificada con su personaje, ella no dudó en responder: “Mi trato con la gente, con los Gonzáles. Ella es una mujer educada, que respeta. No es una huachafa o una nueva rica. Dentro de ella tiene aprecio por la gente, es un ser humano. Pero tiene sus prejuicios que son innatos y vienen de siempre. Lo que hace la señora Maldini es creyendo que es justo, no porque sea mala.”

Pese al carácter de la popular “Madame”, el público le ha demostrado gran aprecio durante estos años y eso la mantiene emocionada. “Ya sé que el público va perseguirnos a todos, vamos a estar más expuestos, lo cual es agradable. A mí me gusta porque la gente conmigo siempre es cariñosa”, agregó. También es consciente que esa popularidad trae consigo una gran responsabilidad y que tendrá que trabajar mucho para poder mantener a la par de la serie, su escuela y taller de teatro.

Finalmente, dijo que aún con toda la carga, la actuación todavía le ilusiona como el primer día. “Es un trabajo vocacional el mío, a mí me encanta. El teatro, la televisión y el cine es mi vida y estaré hasta que ya no me pueda memorizar las letras.”