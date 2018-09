Roberto García no se parece a Oslo, su personaje en "La casa de papel". García es hablador, Oslo casi no emite palabras en la serie. El actor español revela que si le diéramos cuerda hablaría horas sin parar y que le costó mucho interpretar a alguien que debe expresar lo que piensa mediante su rostro. Él pronto estará en Lima para presentarse el Friki Festival 2018. Antes de su llegada a suelo peruano, sostuvimos una conversación por teléfono con él.

¿Te consideras fanático de "La casa de papel"?

Soy el fan número uno de la serie. Creo que cada uno de los actores de "La casa de papel" somos los fans número uno.



¿Son los "Robin Hood modernos" o simples delincuentes?

No somos modernos ni simples delincuentes. Somos delincuentes modernos. Trabajamos de otra manera.



¿Cuál fue la clave del éxito de la serie?

En España, fue porque ha sido algo diferente a lo que se hace en la televisión española. Es un argumento o guion diferente a lo que normalmente se hace aquí.



¿Qué opinas del éxito de "La casa de papel" en Latinoamérica? ¿Incluso más que en España?

Te confirmo que fue más que en España. Yo estuve en Santiago, Chile. Y no hay punto de comparación con lo que vi en España. En Chile no me podía mover sin que me reconocieran en la calle. Fue una locura. Me sorprendió cuando llegué.



¿Cuál fue la escena de "La casa de papel" que te hizo sentir más orgulloso de formar parte del elenco?

Aunque fue la escena que más rabia me dio porque fue en la que mi personaje desaparece. Es cuando me golpean y me llevan a una sala, y se reúnen todos a mi alrededor para hablar de lo que ha pasado. Las caras de pena, las lágrimas. Esas eran reales porque mi personaje se estaba terminando y nos íbamos a separar en unos días. Fue un sentimiento real.



Eres tan hablador, ¿cómo hiciste para hacer un personaje tan poco comunicativo como Oslo?

Fue un reto. Tengo que transmitir (emociones) pero sin hablar. Lo logré practicando, cambiando. Fue un experimento para mí.



En tu visita a Chile, comentaste sobre una escena eliminada. ¿Cuál fue?

Hubo varias escenas que no salieron. Pero hablé de una en la que le di una paliza a uno de los atracadores (Río). La paliza física, golpearlo, lanzarlo por el aire, todo eso no salió.



¿Cuáles fueron sus emociones al enterarse del desenlace de su personaje?

Me puse triste. Se me hizo un nudo en la garganta porque iba a dejar de trabajar con gente con la que había estado muy cómodo. Ha sido el rodaje el que más cómodo me he sentido. Éramos muy unidos. Me dio mucha pena.



¿Qué personaje de la serie te hubiera gustado interpretar?

Berlín. A mí me encantó desde que leí el guion. Creo que es el mejor personaje de la serie porque lo amas y lo odias al mismo tiempo.



¿Cuál definitivamente no?

No tengo. Todos tienen una personalidad tan distinta, todos hubieran sido un reto.



¿Arturito?

Arturito me encanta. Personalmente, el personaje de Arturito me parece el más difícil de toda la serie. Hacer lo que hace el actor Enrique Arce en la serie es lo más complicado. La cara, los gestos, la forma de expresarse. Arce como Arturito es un crack. Llega a caer mal a la gente y ese es el objetivo.



En la serie, parecen una familia, disfuncional o complicada, pero familia al fin y al cabo. ¿Llegaron a compenetrarse en la vida real?

​Sí, durante el rodaje éramos más unidos de lo que eran los atracadores en la serie. Comíamos juntos, tomamos una copa. Hubo química desde el primer día que nos conocimos.

¿Te gustó el final de la segunda temporada?

A mí me gustó el final de la serie. Para mí la serie terminó. Lo que hará Netflix es una versión nueva de "La casa de papel". Ahora, los guionistas nos tendrán que sorprender con algo nuevo para que los televidentes vuelvan a engancharse.



Tu personaje falleció en la "última" temporada, ¿te desilusiona no aparecer en la nueva versión de Netflix?

Mira no me han confirmado nada, pero hay rumores que se pueden hacer flashback. Yo creo que de alguna u otra forma puedo aparecer en la nueva versión de manera de recuerdo.



Más información:

El Friki Festival se llevará a cabo en su sexta edición del 21 al 23 de setiembre en el Centro Comercial Plaza Norte.

Precio de entrada: 10 soles.