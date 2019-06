"La casa de papel", temporada 3: fecha de estreno en Netflix, tráiler, qué pasará, actores, personajes, fotos y todo

La casa de papel temporada 3: fecha de estreno en Netflix, tráiler, qué pasará, actores y personajes | Money Heist | Desde su lanzamiento a nivel internacional en 2018, "La casa de papel" ("Money Heist" en los países de habla inglesa) ascendió al limbo de las series más populares de los últimos tiempos a nivel mundial. Se posicionó como el show de habla no inglesa más visto del año en Netflix, además de ganadora del Emmy Internacional 2019, y gracias a estas estadísticas, la plataforma de streaming anunció junto a los actores principales del drama que habría una tercera parte, con una nueva misión y hasta con nuevos miembros en el ya famoso equipo del Profesor, interpretado por el actor Álvaro Morte. ¿Cuándo serán lanzados los nuevos episodios? En julio próximo.

"La casa de papel" fue emitida originalmente en 2017 en España por Antena 3, pero sin un éxito descollante por más que reuniera alrededor de 2 millones de espectadores por episodio en su primera parte. Para su segunda parte, la audiencia cayó en su país de origen, pero todo cambió cuando Netflix se sumó a la ecuación. Y hoy, la historia continúa.

Atresmedia junto a Vancouver Media y Netflix cerraron un acuerdo para producir el regreso de los atracadores de la Fábrica de Moneda y Timbre de Madrid, aunque con un nuevo telón de fondo. Durante una rueda de prensa en el Festival de Televisión de Montecarlo, celebrado en junio pasado, Álex Pina y Esther Martínez, creador y productora/guionista, respectivamente, comentaron cómo es que Netflix les propuso continuar la serie.

"Nos llamó Netflix con la propuesta y les dijimos que esperaran a ver si se nos ocurría cómo seguir. Dos meses después creímos que teníamos una buena idea, les devolvimos la llamada y les gustó la idea", dijo Pina.

El Profesor revive a la Resistencia (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

Por su parte, Martínez señaló que para continuar "La casa de papel" necesitaban "generar universos nuevos, porque el plan inicial tenía un final, los personajes crecían y llegaban a un lugar diferente a aquel del que partían".

El 25 de octubre Netflix anunció a través de un video el inicio de rodaje de la parte 3 de "La casa de papel". En el clip aparecen algunas caras conocidas que se preparan para la lectura de guión de la tercera temporada a la vez que se anuncian nuevos miembros del elenco, como Hovik Keuchkerian (Bogotá), Najwa Nimri (Alicia), el ya confirmado Rodrigo de la Serna (El Ingeniero) y Fernando Cayo (Tamayo).



Una de las grandes sorpresas es la aparición de Berlín (Pedro Alonso), que supuestamente murió al final del atraco en la parte 2. La presencia de Berlín en este video sin dudas ha despertado rumores y teorías de los fans sobre el destino del personaje.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE "LA CASA DE PAPEL"

La serie reveló el lunes 1 de abril su primer teaser tráiler, donde aparecen los personajes en sus nuevas vidas tras el gran atraco.



"Este julio sus vacaciones se acaban", indica el adelanto de "La casa de papel" difundido en YouTube y otros canales oficiales de Netflix. El video muestra al Profesor, Denver, Tokio, Río, Nairobi, Helsinki, la inspectora Murillo y Mónica Gaztambide en distintas partes del mundo; donde parecen pasarla muy bien.



Pero todo eso cambia cuando soldados de diversas fuerzas irrumpen para, aparentemente, capturarlos. ¿Será este el fin de la pandilla?

El 3 de junio fue lanzado el tráiler oficial de la tercera temporada de "La casa de papel", donde es mostrado por qué el equipo debe juntarse una vez más: Río ha sido capturado, por lo que tienen que idear un nuevo plan para rescatarlo y devolvérselo a Tokio.

Río y Tokio fueron encontrados, aunque solo el segundo cayó (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

"Esto es una declaración de guerra al sistema y nosotros somos la Resistencia. Y no nos vamos a esconder", dice el Profesor en el tráiler, al tiempo que el equipo realiza un nuevo atraco con la intención de hacer "ruido" para rescatar a su compañero.

Al final del adelanto, sin saberse si es el tiempo actual o en el pasado, Berlín reaparece

¿Berlín está vivo? (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

Alguns días antes, el mismo Profesor protagonizó un pequeño teaser donde explica los motivos del retorno del grupo de los monos rojos.

"Todos los que entiendan esta máscara como un símbolo de resistencia, también entenderán el motivo de nuestra vuelta. La policía ha detenido a uno de los nuestros y lo retienen en paradero desconocido. No teníamos intención de volver. Pero, ante esta situación, nos vemos obligados a reaccionar. Y esta vez, lo vamos a hacer a lo grande".

SINOPSIS Y QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE "LA CASA DE PAPEL"

De acuerdo a la sinopsis oficial compartida por Netflix, "después de conseguir huir con los 1.000 millones de euros de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el Profesor recibe una llamada: uno de los miembros de la banda ha sido capturado. La única manera de rescatarlo, y de proteger el paradero secreto de los demás, es volver a reunirlos a todos para llevar a cabo un nuevo atraco, el atraco más grande jamás pensado".

Si bien Esther Martínez había dicho en su momento que "La casa de papel" dejaría de lado la idea de los ladrones que actúan al estilo de Robin Hood, las circunstancias están obligando al equipo del Profesor a retomar sus raíces y cometer un último atraco como vehículo para alcanzar otro objetivo: la liberación de Río, el más joven de ellos.

Por lo visto en los avances, todo es felicidad para los ladrones. El Profesor vive su romance con Raquel -ayer inspectora, hoy fugitiva-, mientras Río y Tokio y Denver y Mónica hacen lo propio hasta que las autoridades les caen encima. Entonces, el grupo vuelve a clases y pronto están de vuelta en acción, con sus monos rojos y sus máscaras de Dalí, una vez más en la Fábrica de Moneda y Timbre de Madrid.

En medio de todo esto, Álex Pina comentó que la tercera temporada explorará el tema de la “fragmentación temporal”. Es decir, el drama volvería al pasado para revisar algunas situaciones que no quedaron claras en las dos primeras partes. Aún no hay nada seguro, por lo que los caminos que puede tomar la serie son ilimitados.

Bajo esta premisa de explorar el pasado podría comprender el retorno de Berlín (Pedro Alonso), Andrés de Fonollosa.

A finales de septiembre de 2018, durante el evento Héroes Comic Con Madrid, Jaime Lorente, quien interpreta a Denver en "La casa de papel", habló sobre la tercera parte de la producción y dejó un alentador mensaje para todos los seguidores de la serie. "Para mí (la nueva temporada) es mucho mejor que las anteriores. Por guion. Va a ser muy, muy bestia".



Aunque no reveló mucho sobre la trama de esta tercera entrega de la serie se cuestionó qué sucederá con los ladrones ya que ahora son millonarios. "¿Qué pasará? Yo esta pregunta también me la hice porque dije: 'Bueno, ahora estamos forrados'. ¿Será otro atraco? ¿No lo será?", agregó Jaime Lorente.

BERLÍN ESTARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE "LA CASA DE PAPEL"

En la temporada 2 de "La casa de papel", Berlín se quedó cuidando la puerta de la bóveda para que su equipo pueda escapar por un túnel subterráneo. Esto le costó la vida. Según se vio, fue abatido por el equipo especial que ingresó a detenerlos.

Para todos los seguidores de la serie, Pedro Alonso realizó una actuación magistral como el jefe de los asaltantes en el lugar de los hechos y su muerte se convirtió en una de las escenas más duras de ver. Con el anuncio de la tercera parte, le preguntaron al actor en una rueda de prensa en Montecarlo si estaría en esta nueva temporada, a lo que él respondió con misterio: "La experiencia en las dos primeras temporadas fue tan brutal que no puedo pensar aún en cómo sería estar en las siguientes".

Por si fuera poco, en su Instagram personal Pedro Alonso compartió una imagen de su personaje con la descripción “domingo de resurrección”, como si indirectamente compartiera pistas sobre su regreso en la próxima producción de Netflix, aunque su retorno solo fue oficializado en octubre de 2018.

En el video con el que Netflix anunció el inicio del rodaje de la tercera parte de "La casa de papel" aparece Pedro Alonso, quien interpreta a Berlín. También es visto en la primera lectura del guion, sin saberse hasta ahora si realmente está vivo o si su participación se limitará a flashbacks del Profesor, su hermano.



Cuando las grabaciones de "La casa de papel" fueron llevadas a Florencia (Italia) en enero de 2019, Pedro Alonso fue visto rodando escenas junto a Álvaro Morte.

Cuando fueron descubiertos, cientos de fans salieron a su encuentro y Morte registró el evento con este mensaje de agradecimiento.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE "LA CASA DE PAPEL"

Netflix confirmó para la tercera parte de "La casa de papel" los siguientes retornos:

Úrsula Corberó (Tokio)

Álvaro Morte (El Profesor)

Jaime Lorente (Denver)

Miguel Herrán (Río)

Darko Peric (Helsinki)

Alba Flores (Nairobi)

Esther Acebo (Estocolmo)

Itziar Ituño (Raquel Murillo)

Enrique Arce (Arturo)

Kiti Mánver (Mariví)

Juan Fernández (Coronel Prieto)

Mario de la Rosa (Suárez)

A este grupo se unirán algunos nuevos personajes:



HOVIK KEUCHKERIAN - BOGOTÁ



El actor español de origen armenio Hovik Keuchkerian ("El hombre que mató a Don Quijote) será Bogotá, uno de los nuevos miembros del grupo del Profesor. Sobre sus habilidades aún no se sabe mucho.

Hovik Keuchkerian es un actor de origen armenio que se ha unido a "La casa de papel" (Foto: Netflix) Netflix

Sobre Bogotá aún no se sabe mucho, aunque su presencia llamó la atención de América Latina (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

NAJWA NIMRI - ALICIA SIERRA

Najwa Nimri, protagonista de la exitosa serie "Vis a vis", así como de la reciente película "Quién te cantará", de Carlos Vermut, dará vida a Alicia Sierra, la inspectora a cargo de la nueva investigación.



Najwa Nimri es famosa por su rol de Zulema en "Vis a vis" (Foto: Netflix) Netflix

"Soy Alicia Sierra y voy a llevar esta operación. Voy detrás de toda esa gente que tanto quieren. La Resistencia los llaman. Están ahí para engañarlos mientras las cámaras los retransmiten haciendo propaganda. No se preocupen, que se los voy a poner muy difícil", dice el personaje de Nimri en un avance que compartió Netflix.

En conversación con El Mundo, Najwa Nuimri describió a su personaje como una mezcla “entre Terminator y Colombo". Además, explicó que en “'La casa de papel' los buenos son los atracadores y los malos son la policía... Y yo soy de la policía", pero advierte que "no cree en el sistema" y que "lo bueno y lo malo están muy cerca. Digamos que es una persona de moral dudosa a ojos de los demás".

La inspectora está embarazada (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

RODRIGO DE LA SERNA - EL INGENIERO

El actor argentino Rodrigo de la Serna ("Diarios de motocicleta" y "Llámame Francisco") interpreta al Ingeniero, un personaje cercano al Profesor y al mismo Berlín según una foto compartida por Netflix.



El argentino Rodrigo de la Serna da el salto a Netflix como miembro del equipo del Profesor en "La casa de papel" (Foto: Netflix) Netflix

Sobre el Ingeniero aún no se sabe nada más. El actor solo adelantó tras ser fichado por "La casa de papel" que "va a ser un personaje fuerte, muy importante. No puedo adelantar nada al respecto. Estoy contento porque es una serie que está muy bien realizada. Es un momento de mi vida en el cual esta vez voy a decir que sí. España es algo más cercano que Hollywood y tengo muchos amigos ahí".

¿Por qué el Ingeniero viste este uniforme? Al parecer, es parte del plan del Profesor (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

LUKA PEROS - ERIC

El actor croata Luka Peros ("Mar de plástico") también forma parte del elenco de la tercera temporada como parte del equipo del Profesor. Su nombre es Eric. Es lo único que se sabe hasta el momento.

Eric es otro miembro de la nueva pandilla del Profesor (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

FERNANDO CAYO - TAMAYO

El actor español Fernando Cayo ("El ministerio del tiempo" y "Más de plástico") será Tamayo, personaje sobre el que aún no hay detalles.

JOSÉ MANUEL POGA

El jerezano José Manuel Poga ("La Peste" y "Toro") es otro miembro del elenco de "La casa de papel". El nombre de su personaje no ha sido revelado.

En suma, el equipo del Profesor está quedando así:

EQUIPO CREATIVO DE LA TEMPORADA 3 DE "LA CASA DE PAPEL"

Creador: Álex Pina

Director: Jesús Colmenar

Guion: Esther Martínez

Elenco: Álvaro Morte, Pedro Alonso, Najwa Nimri, Úrsula Corberó, Jaime Lorente, Alba Flores, Miguel Herrán, Esther Acebo, Itziar Ituño, Darko Peric, Rodrigo de la Serna, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Enrique Arce, Kiti Mánver, Juan Fernández, Mario de la Rosa, José Manuel Poga y Fernando Cayo.

PRIMER AVANCE DE LA TEMPORADA 3 DE "LA CASA DE PAPEL"

Inicialmente, Netflix solo lanzó un video promocional de la tercera temporada de "La casa de papel", donde Alba Flores, Miguel Herrán y Jaime Lorente comentaban entre risas que sabían lo que todos estaban esperando: la tercera parte de la serie. Después en el mismo video entró en escena Álvaro Morte para avisar que los nuevos episodios solo se podrán ver a través de Netflix.

FOTOS DE LA TEMPORADA 3 DE "LA CASA DE PAPEL"

El Profesor tiene un nuevo plan (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

Aunque el objetivo hoy es rescatar a Río (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

La pandilla es reunida una vez más (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

Ahora con nuevos miembros (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

Y con caras conocidas del pasado: Berlín y un personaje llamado el Ingeniero (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

Tokio quiere recuperar a Río (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

Y para cumplir su objetivo necesita a todos (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

El juego ha empezado una vez más (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

Y no es seguro para nadie una vez más (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

Antes de volver al trabajo, todo el mundo vivía feliz (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

El amor había alcanzado a todos (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

Pero lo ocurrido con Río cambiará los planes de todos (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

Las vacaciones terminaron (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 3 DE "LA CASA DE PAPEL"

La tercera temporada de "La casa de papel" será estrenada completa el viernes 19 de julio a nivel mundial por Netflix, mucho antes de lo que se creía.



La producción de la tercera temporada de "La casa de papel" comenzó a finales de julio, con un primer episodio escrito por Álex Pina y Javie Gómez Santander. En conversación con El Mundo, Úrsula Corberó precisó que las grabaciones oficiales empezaron en noviembre de 2019.



"En noviembre empezamos. Pero no te puedo decir nada. No porque no quiera, sino porque todavía no me quieren soltar prenda. Saben que luego me van a preguntar y luego lo puedo decir", declaró entre risas.

De otro lado, en junio pasado, Ted Sarandos y Erik Barmack, vicepresidente y gerente de contenido global de Netflix, respectivamente, anunciaron la realización de una versión inglesa de "La casa de papel".

FOTOS DE LAS GRABACIONES DE LA TEMPORADA 3 DE "LA CASA DE PAPEL"

Esther Acebo es Mónica Gaztambide y Jaime Lorente es Denver (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

Úrsula Corberó es Tokio (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

Álvaro Morte es el Profesor e Itziar Ituño es Raquel Murillo (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

Miguel Herrán es Río (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

Úrsula Corberó es Tokio (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

Miguel Herrán es Río y Úrsula Corberó es Tokio (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

Alba Flores es Nairobi (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix

Esther Acebo es Mónica Gaztambide (Foto: La casa de papel / Netflix) Netflix