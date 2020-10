La actriz mexicana Cecilia Suárez, conocida por su interpretación de Paulina de la Mora en la exitosa serie de Netflix “La casa de las flores”, regresa a este servicio de streaming con la serie “Alguien tiene que morir”.

Antes de participar en “La casa de las flores”, Cecilia Suárez formó parte del elenco de la aclamada “Sexo, pudor y lágrimas” (1999), cinta que se convirtió en una de las más taquilleras de la historia de México.

Ha participado en largometrajes como “Párpados azules”, “Un mundo maravilloso”, “Hidalgo: La historia jamás contada”, “El viaje de la Nonna”, “Sin ton ni Sonia”, “Puños rosas” y “Todo el poder”.

Su trabajo en televisión incluye las series épicas “Revolución” y “Gritos de muerte y libertad”. Así como “Locas de amor” y “Mujeres asesinas”, por mencionar algunas.

Adicionalmente, ella ha trabajado para el canal HBO Latinoamérica en “Capadocia”, serie de televisión enfocada en la vida de internas penitenciarias. Allí ella dio vida a la reclusa Aurelia Sosa, más conocida como ‘la Bambi’.

La actriz mexicana también ha participado en producciones internacionales como: “The Air I Breathe”, “The Three Burials of Melquiades Estrada”, “Spanglish” o “Fidel" así como en algunas series de televisión, entre las cuales destacan “Medium”, “Boston Legal” y “For the People”.

Actualmente, la encontramos en la miniserie de Manolo Caro “Alguien tiene que morir”. Esta ficción cuenta la historia que tiene a Gabino (Alejandro Speitzer) como protagonista, un joven de una familia acomodada española que regresa a Madrid después de 10 años en México. Una vez allí, las libertades que había conocido en el país latinoamericano comienzan a resquebrajarse, y cada personaje que aparece en la ficción tendrá algo que decir.

