Cada mes Netflix se renueva y ofrecer a sus suscriptores una gran variedad de nuevas producciones para que disfruten en la comodidad de sus hogares o en sus dispositivos móviles. En octubre, la plataforma de streaming presenta un catálogo muy amplio con un gran número de ofertas atractivas para que el público.

Poco a poco, Netflix ha incorporado producciones coreanas para los seguidores de este género. El primero de octubre llegó a la plataforma de streaming la serie coreana “Cheese in the Trap” (Queso en la Trampa en español), producción que fue un gran éxito en el país asiático.

“Cheese in the Trap” (Queso en la Trampa en español) es una serie de televisión surcoreana trasmitida por la cadena de cable TVN, desde el 4 de enero hasta el 1 de marzo de 2016. La serie se convirtió en un fenómeno de internet en China y obtuvo altos niveles de audiencia.

Este drama romántico está basado en el webtoon (historieta digital) del mismo nombre creado por Soonkki, el cual fue serializado en Naver. Tiene como protagonistas a Park Hae Jin, anteriormente conocido por sus papeles en Doctor Stranger y My Love from the Star, Kim Go Eun reconocida por películas como Memories of the Sword, Monster y Coin Locker Girl y Seo Kang Joon.

La serie muestra la delicada relación entre una estudiante universitaria Hong Seol (Kim Go-eun) y un joven mayor que ella, Yoo Jung (Park Hae Jin). El drama coreano tiene como fondo el campus de una universidad, donde distintos hechos conspiran en el desarrollo de la relación de ambos personajes.

La historia tiene como eje central a una joven estudiante universitaria de nombre Hong Seol, proveniente de una familia de escasos recursos. Ella es una joven muy trabajadora, humilde y colaboradora.

Hong Seol se ve obligada a tomarse un año sabático para recaudar el dinero necesario para pagar la universidad. Entre las estudiantes de la institución, no resulta ser ni la más inteligente ni la de mejor posición adquisitiva, pero sus cualidades trabajadoras la distinguen de la gran mayoría.

Manteniéndose como trabajadora a tiempo parcial, vuelve a la universidad para culminar sus estudios. Es ahí cuando conoce a un joven de nombre Yoo Jung, quien cursa su último año de la universidad y además resulta ser mayor que ella. A diferencia de la protagonista, este joven es atlético, de una posición socio-económica bastante cómoda y obtiene muy buenas calificaciones.

La joven se enamora de Yoo Jung, pues le resulta un joven extremadamente atractivo, ya que a vista de todos, es un hombre amable y bastante condescendiente. Sin embargo, a medida que se desarrolla la historia y va tomando cierto grado de confianza con Hong Seol, saca a flote su lado más oscuro.

Poco a poco, estos dos protagonistas comienzan a vivir experiencias peculiares, las cuales dan sentido a la serie y al mismo tiempo, permiten identificar claramente la personalidad y carácter de cada uno de los personajes, al igual que explica su manera de actuar y de interpretar las cosas.

La primera temporada de “Cheese in the Trap” (Queso en la Trampa en español) tiene 16 capítulos que ya se encuentran en Netflix desde el 1 de octubre. La serie coreana es muy atractiva y el público ya se pregunta si tendrá más episodios en una segunda entrega. ¿Habrá más de este drama romántico?

¿“CHEESE IN THE TRAP”: TENDRÁ TEMPORADA 2?

La producción de “Cheese in the Trap” (Queso en la Trampa en español) terminó en el año 2016 y desde entonces, no se ha dicho nada sobre una continuación. Es por ello que es poco probable que haya una continuación en Netflix.

La calificación de Dorama en IMDb se hace como una miniserie. Debido a que Netflix no posee derechos de producción, no puede producir más episodios.

Lo curioso es que el webtoon (historieta digital) en el que se basó la serie tiene varios volúmenes, lo que daría pie a más capítulos pero la producción solo trabajó hasta el 2016.

PERSONAJES PRINCIPALES:

Park Hae Jin como Yoo Jung.

Kim Go-eun como Hong Seol.

Seo Kang Joon como Baek In Ho.

Lee Sung-kyung como Baek In Ha.

Nam Joo-hyuk como Kwon Eun Taek.

Park Min Ji como Jang Bo Ra.

PERSONAJES SECUNDARIOS

Soon Byung Ho como Yoo Young Soo.

Ahn Gil Kang como Hong Jin Tak.

Yoon Bok In como Kim Young Hee.

Kim Hee Chan como Hong Joon.

Kim Ki Bang como Kong Joo Yong.

Baek Joo Jang.

Jung Wi Chul.

Park Noh Shik.

Lee Hyun Gul.