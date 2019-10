Netflix se renueva cada mes para ofrecer a su público más variedad en producciones. Esta vez, la plataforma de streaming presenta un catálogo muy amplio con una nueva gama de opciones que podemos disfrutar desde el inicio del mes de octubre.

Poco a poco, Netflix ha incorporado producciones coreanas para los seguidores de este género. El primero de octubre llega a la plataforma de streaming la serie coreana “Guardaespaldas K2” (The K2 en inglés), producción que goza de buena audiencia en el país asiático.

“Guardaespaldas K2” (The K2 en inglés) es una serie de televisión surcoreana de acción transmitida por TVN desde el 23 de septiembre hasta el 12 de noviembre de 2016. Está protagonizada por Ji Chang Wook, Yoona y Song Yoon Ah.

La primera temporada de “Guardaespaldas K2” llegará a Netflix el 1 de octubre y contará con 16 episodios. La serie de televisión surcoreana transmitida por TVN fue bien recibida por el público, recibiendo críticas favorables y superando las cifras de audiencia de su competencia en canales de cable a lo largo de su transmisión.

”GUARDAESPALDAS K2”: TEMPORADA 1

Kim Je Ha (Ji Chang Wook) es un antiguo soldado mercenario conocido como el K2 de los PMC Blackstone, que pronto se convierte en un fugitivo de la justicia cuando se le acusa injustamente de asesinar a su novia, mientras servía en Iraq.

Cuando se va a Barcelona, conoce a Go An Na (Yoona), una chica que huye de sus captores. Ella le pide ayuda y aunque al inicio él no quiere involucrarse, finalmente la ayuda, sin embargo, An Na es capturada nuevamente.

Kim Je Ha (Ji Chang Wook) regresa a Corea del Sur, donde se le ofrece un trabajo como guardaespaldas de la ambiciosa, corrupta y peligrosa Choi Yoo Jin (Song Yoon Ah), la propietaria de la empresa de seguridad privada JSS Security y esposa del actual contendiente a la presidencia, Jang Se Joon (Jo Sung Ha), pero no lo acepta.

Sin embargo, cuando le ofrecen darle los recursos que necesita para vengarse de Park Kwan Soo (Kim Gap Soo), el líder del partido gobernante actual y rival de Se Joon, quien Je Ha cree fue quien ordenó los sucesos ocurridos en Iraq años atrás, termina por aceptar el trabajo.

Entonces se le asigna custodiar a la joven Go An Na, la solitaria hija ilegítima de Se Joon quien sufre de pánico gracias a los abusos a los que fue sometida desde que era pequeña. Es ahí cuando se da cuenta que es la misma mujer que conoció en Barcelona y cuyos captores trabajan bajo las órdenes de Yoo Jin, quien la mantiene encerrada por miedo a que su esposo la deje.

¿”GUARDAESPALDAS K2” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Netflix aún no ha realizado ningún anuncio sobre la renovación o cancelación de la serie coreana, pues la plataforma de streaming se toma un tiempo para evaluar el nivel de audiencia de la nueva producción.

En el caso de que “Guardaespaldas K2” se renueve, Netflix anunciará su próxima fecha de estreno como lo hace con todas sus producciones. Solo es cuestión de esperar.

ACTORES Y PERSONAJES DE ”GUARDAESPALDAS K2”

PERSONAJES PRINCIPALES:

Ji Chang Wook como Kim Je Ha (K2).

Yoona como Go An Na.

Song Yoon Ah como Choi Yoo Jin.

PERSONAJES SECUNDARIOS:

Jo Sung Ha como Jang Se Joon.

Kim Gap Soo como Park Kwan Soo.

Lee Jung Jin como Choi Sung Won.

Shin Dong Mi como Kim Shil Jang.

Lee Ye Eun como Jang Mi Ran.

Lee Jae Woo como Kang Sung Kyu.

Song Kyung Chul como Song Young Chun.

Park Soon Cheon como Madre de Sung Won.

Jeon Bae Soo como Joo Chul Ho.

Lee Chul Min como Ayudante de Kwang Soo.

Go In Bum como Kook Chae Wan.

So Hee Jung como Directora de JSS.

”GUARDAESPALDAS K2”: EQUIPO DE PRODUCCIÓN

La serie fue creada por Jang Hyuk Rin, conocido anteriormente por su trabajo en Yong Pal y dirigida por Kwak Jung Hwan. TVN anunció el inicio de la producción el 11 de agosto de 2016, con la primera lectura del guión que fue realizada ese mismo mes en el CJ E&M Center de Seúl.

Las filmaciones de la serie comenzaron en septiembre del mismo año en Seúl principalmente y luego en Barcelona, España.

“Guardaespaldas K2” fue la primera serie de televisión surcoreana en utilizar el efecto Bullet Time, similar al de la película estadounidense Matrix. Asimismo, en las escenas de acción se utilizó técnicas de combate como Systema, taekwondo, Aikidō y Jiu-jitsu.9