Más de 30 años después del estreno de la primera película de “Karate Kid”, Ralph Macchio volvió a meterse en la piel de Daniel LaRusso para protagonizar, junto con William Zabka, “Cobra Kai”, una serie que ya está desarrollando su tercera temporada para Netflix tras una interesante trayectoria en YouTube Premium.

“Cobra Kai” es una continuación de las cintas originales de “Karate Kid”, que comienza 34 años después del enfrentamiento entre Daniel LaRusso (Macchio) y Johnny Lawrence (Zabka) en el Torneo de Karate de All Valley, cuando el estudiante de Miyagi-Do Karate derrotó al de Cobra Kai con una patada del estilo grulla.

Después de esa película pasaron muchas cosas. Macchio se convirtió en la estrella juvenil de la época, sobre todo tras grabar otras dos cintas de la franquicia, estrenadas en 1986 y 1989. Sin embargo, con el tiempo no obtendría ningún papel que lo saque de la sombra de Daniel, a quien justamente recurrió tres décadas después para relanzar su carrera.

LOS SECRETOS DE RALPH MACCHIO

Hoy de 58 años, Ralph Macchio goza de una segunda popularidad, que invitó a la revista Us Weekly a indagar en su vida y publicar una serie de datos curiosos, contados por él mismo.

1. Macchio fue alguna vez segunda base en el Juego de Estrellas en las Pequeñas Ligas de Béisbol. Su equipo eran los Mets.

2. A lo largo de su vida, ha visto a Bruce Springsteen en vivo al menos 20 veces.

3. Aunque hasta el momento no lo conoce, fue DJ invitado en E Street Radio, la estación radial dedicada a Springsteen.

Ralph Macchio fue DJ invitado en la estación de radio dedicada a Bruce Springsteen (Foto: Ralph Macchio / Instagram)

4. En séptimo grado fue parte del equipo de lucha libre de su escuela.

5. Como era bien, bien delgado, en el colegio inventaron una categoría de peso especial para Ralph Macchio.

6. La primera vez que rindió su prueba de manejo no la pasó por un tecnicismo sobre el estacionamiento en paralelo.

7. El primer trabajo de Macchio fue ayudar en la lavandería de su papá. Ganaba US$ 1 por hora.

8. El actor de 58 años prefiere el vino tinto antes que el vino blanco.

Ralph Macchio es fan de los Mets (Foto: Ralph Macchio / Instagram)

9. También prefiere el café espresso.

10. Casi todas las mañanas toma un espresso macchiato o un cortado doble.

11. Macchio ha viajado al Valle de Napa (en California) cinco veces y tiene planes de seguir visitándolo.

12. Prefiere las mañanas antes que las tardes.

13. Le fascina escuchar partituras de películas clásicas y recordar e imaginar escenas.

14. Al ver a todo el mundo replicando la pose de la grúa de “Karate Kid”, comprendió que harían una segunda película.

"Karate Kid" se estrenó en 1984, protagonizada por Ralph Macchio y Pat Morita (Foto: Columbia Picures)

15. Cuando tenía 10 años, tomó seis lecciones de defensa personal, sin saber que le servirían poco tiempo después.

6. En la primera cita con su esposa, Phyllis Fierro, fueron a ver “New York, New York”, de Martin Scorsese y con Robert De Niro y Liza Minnelli.

17. Mientras sus padres han estado casados por 61 años, su esposa y él llevan 33 años de matrimonio

18. El actor visitó Tanzania y Kenia en 1973 con su familia.

19. Escribió y dirigió un cortometraje llamado “Love Thy Brother” (2002), basado libremente en su historia con sus hermanos, que se estrenó en Sundance.

20. Trabajó con Robert De Niro en la obra “Cuba and His Teddy Bear”, en Rikers Island, para los presos en 1986.

21. Asistió a todos los partidos de los Mets de Nueva York durante los playoffs del ’86 y la Serie Mundial.

22. Mientras filmaba “Karate Kid III”, sufrió una erupción cutánea por estar en contacto con una especie de hiedra y tuvieron que interrumpir las grabaciones durante más de dos semanas.

El incidente de Ralph Macchio ocasionó un retraso en la producción de la tercera película de "Karate Kid" (Foto: Columbia Pictures)

23. Macchio solo quería interpretar a Johnny Cade, el personaje que finalmente obtuvo, en la película de Francis Ford Coppola “The Outsiders”.

24. En la escuela secundaria fue coreógrafo de los musicales de la clase.

25. Por último, visitó 38 ciudades de Estados Unidos cuando interpretaba al personaje principal de la obra “How to Succeed in Business Without Really Trying”, en la primera gira nacional de Broadway.

Ralph Macchio interpretó a en "The Outsiders" (Foto: Warner Bros.)