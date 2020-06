Puede que “Dark” sea una de las series de televisión más dramáticas de la actualidad, pero eso no significa que los integrantes del elenco la pasen mal. En este caso donde la realidad se impone a la ficción, los actores se muestran felices en redes sociales por medio de las fotos del detrás de cámaras de la serie, que este sábado 27 de junio estrenó su tercera y última temporada para Netflix.

Tal y como se aprecia en la cuenta Instagram de Bo Odar, showrunner de “Dark”, actores como Louis Hofmann y Lisa Vicari, que dan vida a la pareja de Jonas Kahnwald y Martha Nielsen; parecen ser muy amigos. Similar situación ocurre con las actrices Jördis Triebel y Maja Schöne, que interpretan a las enemigas juradas Katharina Nielsen y Hannah Kahnwald; respectivamente. Más imágenes de la amistad entre los actores en la galería que abre este artículo.

ESTRENO MUNDIAL

Dark llega a todo el mundo en la madrugada del sábado 27 de junio. En el caso de América Latina, países como Perú, Colombia, Ecuador y México podrán ver los nuevos episodios desde las 2:00 a.m. En caso de Chile y Chile, las horas son, respectivamente, 3:00 a.m. y 4:00 a.m.

UNA HISTORIA CONFUSA

Creada por Bo Odar, “Dark” de Netflix sigue a los habitantes del pueblito de Winden (Alemania), quienes parecen llevar una vida pacífica. Pero ellos desconocen que el lugar está lleno de viajeros en el tiempo, cuyas acciones han dejado huellas en apariencia imborrables en la comunidad, así como en el resto del mundo.

Winden tiene un secreto, y ese es que a lo largo de los años varios niños han desaparecido misteriosamente, mientras que los cadáveres de otros, no identificados, han aparecido como por arte de magia. Algunos de estos niños provienen del pasado, otros del futuro. ¿Quién los envía y con qué motivo?

El personaje principal de “Dark” es el adolescente Jonas Kahnwald (Louis Hofmann), cuyo padre pierde la vida en la primera temporada tras suicidarse. Poco a poco se dará cuenta que esta muerte, así como la historia de su familia, está íntimamente ligada con los sucesos sobrenaturales que afectan al pueblo.

DATO

Puedes ver todos los episodios de “Dark” en Netflix.

