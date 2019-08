Disney+: revelan fecha de salida del servicio de streaming en varios países

Disney reveló las fechas de salida de su servicio de streaming Disney+ en algunos países fuera de los Estados Unidos, donde se estrenará el 12 de noviembre.

Una nota de Deadline reveló que Disney+ saldrá también el 12 de noviembre en Canadá y Holanda, mientras que Australia y Nueva Zelanda tendrá que esperar una semana más para el 19 de noviembre.

Mientras tanto, en cuanto a precio el servicio costará US$6.99 mensuales, en Canadá 8.99 dólares canadienses, en Holanda €6.99, en Australia 8.99 dólares australianos y en Nueva Zelanda 9.99 dólares neozelandeses.

A pesar de que no hay información exacta sobre cuándo se expandirá este servicio a Latinoamérica, la compañía previamente ha dicho que tienen planeado ingresar a Europa Occidental y las regiones Asia-Pacífico entre fines del 2019 y comienzos de 2020. Mientras tanto Europa Oriental y Latinoamérica tendrán que esperar hasta fines de 2020 para contar con Disney+.

Por el momento el servicio de Disney no solo será la única manera de ver películas y series de la Walt Disney Company como Star Wars, Marvel, Pixar y 20th Fox, sino que también producirá su propio contenido original como "The Mandalorian", "Loki", y "Monsters at Work".