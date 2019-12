Desde su estreno, el 14 de octubre de 2019, “El señor de los cielos” (“The Lord of the Skies” en inglés) ha generado un sinfín de reacciones. Hay quienes no estuvieron contentos con la muerte del protagonista Aurelio Casillas, interpretado por Rafael Amaya; y otros, que a pesar de ello han seguido fielmente capítulo a capítulo toda la historia.

Luego de la muerte de Aurelio Casillas en la séptima temporada de “El señor de los cielos”, su medio hermano, Amado Casillas (Matías Novoa) tomó el mando de uno de los cárteles de drogas más peligrosos del mundo, y junto los demás integrantes de su familia buscan continuar con el legado que dejó Aurelio antes de morir.

El señor de los cielos | Tráiler de la temporada 7

En esta última temporada, hemos visto a los Casillas hacer alianza para mantener su poderío en el negocio, pero también han surgido nuevos enemigos que ha llevado a los fans a preguntarse cómo terminará la historia. Por ejemplo, una de las interrogantes que se encuentran en el aire es de sí habrá octava temporada.

Esta pregunta cobra más importancia, sobre todo porque la decisión que tomó la producción sobre los personajes principales se ve reflejado en el bajo rating de la ficción. Además, Telemundo dio la noticia hace poco que otra de sus superseries, “El final del paraíso” con Carmen Villalobos llega a su fin pronto.

Tras los comentarios negativos, por la salida de Amaya y e bajo rating de la ficción, un actor del elenco habló sobre si se grabará la temporada 8.

Alejandro López o mejor conocido como el "Súper Javi" ha compartido una carta en redes sociales sobre lo sucedido con Rafael Amaya (Foto: Telemundo)

¿TENDRÁ TEMPORADA 8 “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”?

Muchos se preguntan si, al igual que con “El final del paraíso”, Telemundo no continuará más la historia de “El señor de los cielos” y le pondrá fin a todo tras la temporada actual. La ficción ha perdido un importante número de televidentes a raíz de la sorpresiva muerte de su protagonista, lo que ha llevado a muchos a pensar que podríamos estar ante el fin de la saga escrita por Luis Zelkowicz.

La realidad es que a día de hoy ni sus actores saben lo que va a pasar con la serie que lleva al aire desde 2013 y cuya séptima temporada se transmite actualmente de lunes a viernes en el prime time.

Así lo aseguró recientemente a través de las redes sociales Alejandro López, quien interpreta a ‘El Súper Javi’. El actor colombiano dejó entrever que la cadena no les ha comunicado si habrá o no una nueva temporada; sin embargo, el intérprete de 52 años no descarta la posibilidad.

Alejandro López, quien interpreta a ‘El Súper Javi’, dejó entrever que la cadena no les ha comunicado si habrá o no una nueva temporada (Foto: Instagram)

“Obviamente la respuesta no la tengo yo, claramente. Eso lo tienen los ejecutivos de Telemundo en Miami pero yo lo que sí les puedo seguramente adelantar es que todo esto depende de ustedes, ustedes son los que mandan en la industria de la televisión, en la industria audiovisual”, aseveró López.

“Si ustedes están satisfechos, contentos y quieren más de todo esto pues seguramente que pueden pasar sorpresas y seguramente hayan intenciones de que los sigamos acompañando. Nosotros siempre estamos dispuestos a hacerlos felices y a entretenerlos todas las noches, así que ustedes como dice por ahí el dicho, pidan por esa boquita que nosotros los complacemos”, sentenció.









