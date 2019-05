"Game of Thrones" 8x04: todo lo que ocurrió en el cuarto capítulo | FOTOS

A dos capítulos del final, los guionistas y showrunners ponen cada vez más incómodos a los fans con el giro de la historia. El cuarto episodio de "Game of Thrones" tuvo despedidas, muertes y corazones rotos (dentro y fuera de la Tv). Aquí te damos un resumen de todo lo que ocurrió en el último capítulo de "Juego de tronos".

[ATENCIÓN: ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS]

El cuarto capítulo inicia despidiendo a los caídos. Daenerys se despide de su fiel consejero Jorah Mormont. Por su parte, Sansa Stark se despide a Theon Greyjoy. La dramática escena termina cuando le coloca el escudo de los Stark antes de ser incinerado.



Después de despedir a los muertos, se realizó una gran cena. Durante esta Daenerys ordena Lord Grendy, quien ahora será Grendy Baratheon, Lord del Bastión de tormentas.



Daenerys, quien al parecer había olvidado por un momento, la verdad del nacimiento de Jon Snow, decide hablar con él y le suplica que no diga que no le diga a nadie que es un Targaryen. Jon no acepta, y Daenerys se pone fuerte y le dice que es la única manera que las cosas funcionen.



Las cosas se siguen poniendo tensas en Winterfell, Sansa Starke le dice a Daenerys que su gente está cansada y herida, y que necesita descansar antes de ir a Desembarco del rey a pelear contra Cersei Lannister. La madre de los dragones indica que ella y sus hombres pelearon por el norte, y que es lo mínimo que deben hacer como retribución. Jon avala a la reina y no hace caso de sus hermanas.



Tras este incidente, Arya, Sansa y Bran deciden hablar con él. Jon les cuenta la verdad sobre su origen, pero antes les hace jurar que no dirán nada. Sansa no cumple la promesa y se lo cuento a Tyrion, para intentar convencerlo que Daenerys no es buena para reina.



Tyrion, confundido, conversa con Varys sobre Jon Snow y Daenerys Targaryen. Para el Lannister lo mejor es que se casen y reinen juntos, para Varys, Jon Snow es el hombre adecuado para reinar los Siete reinos.



Una vez que Daenerys, Missandei, Gusano gris y Tyrion llegan a Dragonstone son emboscados por Euron Greyjoy. Daenerys pierde a uno de sus dragones al ser atacado por Greyjoy con una gran lanza. Durante esta batalla, Missandei es captura por los Lannister.



Con la muerte de Missandei, consejera y amiga de Daenerys Targaryen, en manos de los Lannister y la negativa de Cersei Lannister a renunciar al Trono de Hierro. La madre de los dragones planea tomar la Capital de una forma cruel.