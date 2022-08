Los equipos de HBO Max y HBO, liderados por Casey Bloys, acaban de perder aproximadamente el 14 por ciento de personal, lo cual significa alrededor de 70 personas. Esto sería parte de la reducción de fuerza laboral, consecuencia de la reciente fusión de Warner Media con Discovery.

El objetivo de esta radical decisión es reducir los costos ante la fusión de ambas empresas, que están bajo la dirección del director ejecutivo David Zaslav.

La compañía también anunció que Sarah Aubrey dejará la supervisión de los programas de comedia de HBO Max, que ahora estará a cargo de Amy Gravitt; aunque continuará coordinando los dramas originales de la plataforma de streaming. Además, Aubrey deberá agregar programación internacional junto a la división de WBD, que está bajo la dirección de Gerhard Zeiler.

En tanto, las coproducciones internacionales como “I May Destroy You” estará en los grupos de drama y comedia.

Divisiones afectadas

La decisión de la compañía ha afectado gravemente a sus divisiones. El primero de ellos es el equipo de adquisiciones, el cual ha sido reducido debido a la menor necesidad de títulos de resuelto. Mientras que, los departamentos de no ficción y acción en vivo de HBO Max también se han visto afectados por los despidos.

Además, está la división de casting, internacional, asuntos comerciales y producción. Los dos últimos han sido recortados como parte del plan de David Zaslac con la finalidad de ahorrar costos hasta de 3 mil millones de dólares. Aún se esperan despidos adicionales en otras divisiones dentro de Warner.

Otros anuncios

Las producciones originales sin guion de HBO Max se mantendrán en la plataforma de streaming, aunque la decisión de renovar por una nueva temporada radicará en su rendimiento de audiencia. La supervisión estará a cargo de los ejecutivos de Discovery en el futuro.

Casey Bloys y Sarah Aubrey continuarán trabajando en producciones exitosas como “And Just Like That”, “The Sex Lives of College Girls” y “Gossip Girl”.

Cabe recordar que HBO Max y Discovery+ se fusionarán a un solo servicio el próximo año. Los ejecutivos aún se encuentran trabajando en el nuevo nombre de la nueva plataforma de streaming. Asimismo, según las fuentes de The Hollywood Reporter, el presupuesto para las producciones no se verá afectado porque buscan satisfacer a los usuarios.