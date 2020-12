Conforme a los criterios de Saber más

Este ha sido el año más complicado para una TV que se aleja más de la programación lineal a favor del streaming, donde lanzar temporadas completas el día de estreno es la norma. En 2020 esta guerra para ganar al ansiado suscriptor alcanzó su clímax dentro y fuera de las pantallas por la pandemia del Covid-19.

La avalancha

Netflix continuó con sus estrenos de series, las cuales habían sido filmadas en 2019. Ese fue el caso de “Better Call Saul” temporada 5 (una de las mejore serie del año según prensa internacional), “The Umbrella Academy” temporada 2 y “The Queen’s Gambit”; donde esta última, protagonizada por Anya Taylor-Joy, se convirtió en la miniserie más vista de la historia de la plataforma. Una vez se habilitaron protocolos de filmación, Netflix siguió con lo suyo y consiguió filmar la segunda parte de “Selena”, que posiblemente llegue en 2021. Netflix también filmó este 2020 la segunda temporada de “The Witcher”, serie basada en las novelas del polaco Andrzej Sapkowski que tuvo una popularidad inédita en su estreno en diciembre del 2019.

Por el lado de Prime Video de Amazon, el servicio ofreció menos series que su competidor, pero no por ello menos destacadas. Así, lanzó “The Boys” temporada 2, “Súbete a mi moto” sobre la banda Menudo y “Piccard”; secuela de “Star Trek: la nueva generación”. Disney+, que después de un año llegó por fin a Latinoamérica, tuvo como única carta fuerte en series el estreno de “The Mandalorian” temporada 2; cuyo final de temporada incluyó un milagro navideño y despertó al niño interior de muchos.

De hecho, lo interesante con Disney+ es lo que anunció para el 2021: cinco series de Marvel, más “Star Wars” e incluso una serie original de Pixar.

Muertes prematuras y despedidas pactadas

Pero no todas fueron buenas noticias para las series de Netflix que, ante el incremento de los costos de filmación por la pandemia, sacrificó producciones por temas de costo-beneficio, como “I’m Not Okay With This”, “The Society” e incluso la críticamente aclamada “Glow”; series que ya habían sido renovadas.

El mismo destino fue para “Stumptown”, que prometía ser el regreso triunfal a la TV de Cobie Smulders a la TV y que fue cancelada por ABC meses después de renovarla. Pero este año de tristezas para fans y realizadores también incluyó finales anunciados; como el de “Agents of SHIELD”, la serie más extensa de Marvel; así como de “Bojack Horseman”, serie cómica de Netflix que tocó con tino el tema de la salud mental.

Pantalla local

La televisión peruana tuvo sus propios problemas en cuanto a la creación de ficciones en pandemia. Para empezar América TV, que concentra casi toda la producción local, tuvo que suspender el rodaje de la telenovela “Dos hermanas”; que quedó inconclusa pero que, según fuentes cercanas a la producción, volverá en 2021. Puede que el mayor golpe haya sido para “De vuelta al barrio” también de ese canal, que postergó su estreno para agosto e incluso cambió el contexto: pasó de ambientarse en 1980 al 2020, donde el Covid-19 pasa a ser un elemento más del guion.

La pandemia pasó a ser elemento central en más series, como “La otra orilla”, melodrama de Del Barrio Producciones enfocado en el personal esencial para combatir la pandemia; así como series específicas para web, como “Atrapados: divorcio en cuarentena”, “Historias virales” y la más reciente, “Aislados”. Al final, la vida real siempre alimenta a la ficción.

