Movistar lanzará serie cómica peruana este 2019, produce Joanna Lombardi

Este lunes en Cannes, Francia, Movistar anunció un proyecto que tuvo meses en el horno: como parte de su producción de series originales desarrollará contenido hecho en América Latina; incluyendo una serie de televisión peruana que llegará en la segunda mitad del 2019.

►"Gigantes": el fratricidio en su versión más descarnada

►"El embarcadero": Álvaro Morte y la encrucijada de amar a dos personas

De esta comedia hecha en Perú se sabe poco (la compañía revelará más información en su debido momento), solo que combinará "ficción y realidad" con "mucha música en su banda sonora". Movistar también lanzará una serie de género coming-of-age ambientada en Bogotá (Colombia) en los años 90. Ambas series empezaron preproducción hace meses.

"Asumí este gran reto motivada por el enorme potencial que ofrece Telefónica para el crecimiento de la industria audiovisual en nuestra región", dijo Joanna Lombardi, cineasta peruana que asumió como directora de Ficción para Latinoamérica de Telefónica. "Estamos muy entusiasmados con los proyectos que estamos desarrollando. Buscamos llegar al espectador latinoamericano con historias cercanas a nosotros, que nos emocionen y con las que nos podamos sentir identificados", añadió.

ANTESALA AL OTRO LADO DEL MAR

En septiembre del 2018 el País Vasco, España, fue escenario del Festival Internacional de Cine de San Sebastián; por el que decenas de actores y directores desfilaron bajo un sol intenso. Allí, la cineasta peruana ha tenido días agitados coordinando su nuevo trabajo para producir series. Momentos antes de conversar con unos actores, contó a El Comercio que no había visto una sola película en el festival; algo inusual para la directora; adelanto de lo que sería su vida a partir de entonces.

Series peruanas propiamente dichas hay pocas, pues el formato que impera aquí es el de la telenovela. En cambio, otros países del continente sí se han sumergido en esa carrera. Para Joanna todo depende de la plataforma: "Es totalmente distinto producir para televisión abierta, donde tienes que hacer productos masivos, donde vives de la publicidad al minuto, versus producir para video en demanda. Es otro modelo de negocio".

En 2018 la televisión de EE.UU. tuvo 495 series y miniseries, a lo cual hay que sumar lo que se hace fuera, incluyendo las aclamadas series españolas, que viven su auge desde hace unos años y que no han sido ignoradas por la industria: Netflix ya tiene su propio centro de producción en España, inaugurado este 2019. Domingo Corral, director de ficción de Movistar + de España, cuenta que el criterio de la compañía para producir es calidad, no cantidad (en esto último no es posible competir con su nuevo vecino). "Cuando tenemos un proyecto, nos planteamos de qué manera podemos contar algo que no se haya contado antes. Y eso te lo da tener creadores que tengan una mirada única", dijo.

Para sus series ibéricas, Movistar cuenta con ganadores del Goya entre sus guionistas, productores y directores. Joanna, por su parte, ha tenido reuniones con creadores locales. "En Latinoamérica hay mucho talento. Me he juntado con productoras prolíficas de Chile, Argentina, Colombia; he encontrado cosas súper interesantes y creo que vamos a poder tener pronto proyectos de los que nos consideremos orgullosos", dice. ¿Qué creadores? Joanna —quien renunció a su trabajo en Tondero para entrar a esta aventura televisiva— guarda silencio y sonríe: esa es información confidencial.

También es un secreto cuánto dinero se invertirá en las series latinas. En 2016, antes de anunciarse las series latinoamericanas, Movistar prometió invertir 70 millones de euros al año (unos 270 millones de soles) en series propias.

PARA EL MUNDO

"Viajar" es la palabra clave en las series latinas de Movistar. Las veces en las que El Comercio se encontró con Joanna Lombardi en Donostia, la vimos aprovechar pequeños espacios en el apretado cronograma de actores y creadores de contenido para presentarse y contar que será la productora general de series en el continente. Su idea fuerza es que el talento latinoamericano se dé a conocer en España y el español, en Latinoamérica. Pero no se trata de llenar cuotas de actores, sino de contar historias con el talento correcto. "La idea es mantener la originalidad del país. Si es una historia que ocurre en Chile, será con actores chilenos y producida en Chile".

"Intentaremos jalarnos por ahí algún talento (para España), porque es bonito que también se empiecen a hacer conocidos los actores más allá de Ricardo Darín", resaltó.

Desde hace tiempo Joanna Lombardi tiene ganas al formato de la serie de televisión. Aún así, dice que no esperemos que dirija una serie por el fuerte trabajo de producción general sobre sus hombros. Ella se tomará una pausa en hacer cine para sumergirse de lleno en lo de Movistar, tarea que realizará desde Lima. ¿Hay alguna historia en especial que le gustaría producir en TV? Algo familiar, dice, como "Stranger Things".

DATO

Puedes ver las series originales de Movistar en el canal 1 de cable, así como en la App Movistar Play.