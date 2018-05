Roseanne Barr culpa a somnífero por comentario racista en Twitter

La fabricante del medicamento auxiliar para el sueño Ambien dijo el miércoles que "el racismo no es un efecto secundario conocido" luego que Roseanne Barr culpara a esta medicina del tuit que llevó a que ABC cancelara su programa.

Horas después de que ABC canceló "Roseanne" por su tuit ofensivo sobre la ex asesora de Barack Obama Valerie Jarrett, y de que anunciara que dejaba la red social, la comediante volvió a estar muy activa en Twitter.

Barr tuiteó que lo que hizo era imperdonable y pidió a sus seguidores que no la defiendan. Sobre el tuit de Jarrett dijo, "eran las 2 de la mañana y estaba tuiteando con Ambien".

La fabricante de la medicina, Sanofi, también recurrió a la red social para decir que "aunque todos los tratamientos farmacéuticos tienen efectos colaterales, el racismo no es un efecto conocido de ninguna medicina de Sanofi".

Barr después dijo que ha tenido experiencias raras cuando toma la droga a altas horas de la noche. "Me culpo a mí, no a Ambien", tuiteó.

Aunque no mencionó el despido de Barr en un evento público en Tennessee el martes por la noche, el presidente Donald Trump rompió su silencio en Twitter. Notó que Rober Inger, el director ejecutivo de la empresa matriz de ABC, Walt Disney Co., llamó a Jarrett para decirle que ABC no toleraba los comentarios de Barr.

"Caramba, él nunca llamó al presidente Donald J. Trump para disculparse por los HORRIBLES comentarios que se han hecho y dicho sobre mí en ABC", escribió Trump, "¿Quizá no me entró la llamada?".

Trump se deleitó con el éxito de "Roseanne" luego que el personaje de Barr en la serie se pronunciara como simpatizante de su gobierno.

"Roseanne" resultó un éxito inmediato cuando volvió a la pantalla a finales de marzo tras una ausencia de dos décadas. Pero después del tuit de Barr en el que comparó a Jarrett, quien es negra, a un cruce entre la Hermandad Musulmana y el "Planeta de los Simios", ABC canceló el programa con un comunicado de una oración enviado por la presidenta de entretenimiento Channing Dungey, quien calificó el tuit como "aborrecible, repugnante e incongruente con nuestros valores".

El agente de Barr también se distanció de la actriz y varios servicios cancelaron sus retransmisiones de "Roseanne".

Jarrett, quien dijo que estaba "bien" después del insulto, instó en un especial de MSNBC sobre racismo transmitido el martes a que el incidente se convierta en un momento de aprendizaje.

"El tono comienza desde la cima, y nos gusta admirar a nuestro presidente y sentir que refleja los valores de nuestro país", dijo Jarrett. "Pero también creo que cada ciudadano individual tiene una responsabilidad, y depende de todos nosotros presionar. Nuestro gobierno solamente será tan bueno como nosotros lo hagamos".

Barr no dio señales de dejar Twitter tras involucrarse en una serie de tuits en los que se disculpó con quienes perdieron su trabajo por la cancelación de "Roseanne" y expresó remordimiento de que la tildaran de racista. Aunque pidió que no la defendieran, retuiteó comentarios de sus simpatizantes y atacó a ABC, además de afirmar que los conservadores son tratados peor que los liberales.

Barr fue rotundamente condenada el martes, incluyendo por muchos que ayudaron a hacer exitoso el programa.

El productor ejecutivo de "Roseanne", que a su regreso a la televisión se convirtió instantáneamente en la segunda comedia más popular de Estados Unidos, dijo que apoyaba la decisión de ABC.

"Nuestra meta era promover la discusión constructiva sobre los asuntos que nos dividen", dijo Tom Werner. "Representaba el trabajo de cientos de personas talentosas. Espero que el buen trabajo que se ha hecho no sea totalmente eclipsado por esos comentarios aborrecedores y ofensivos, y que Roseanne busque la ayuda que claramente necesita".

ABC y Disney han tomado pasos importantes para ser más incluyentes en sus productos de entretenimiento, y Dungey es la primera presidenta de entretenimiento negra en una de las grandes cadenas televisivas. Pero gran parte del progreso se habría visto amenazado si ignoraban el tuit de Barr.

"Roseanne" generó ingresos estimados en 45 millones de dólares por publicidad para ABC con nueve episodios que comenzaron a transmitirse en marzo, de acuerdo con Kantar Media. La firma estima que los 13 episodios que habían sido encargados para la próxima temporada le habrían generado hasta 60 millones de dólares y aún más gracias a las reposiciones.

La cancelación no tiene un precedente claro en la historia de la televisión, dijo David Bianculli, profesor en la Rowan University en Nueva Jersey. La analogía más cercana se dio cuando CBS retiró el programa de variedades de los Smothers Brothers por sus puntos de vista antibélicos a finales de la década de 1960 y cuando la misma cadena no renovó "Lou Grant" en su mejor momento, según su astro Ed Asner por sus posturas políticas abiertas.

Pero cancelar "Roseanne" es "como eliminar 'All in the Family' o 'I Love Lucy' o Andy Griffith en su cúspide", dijo.