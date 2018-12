"RuPaul's Drag Race": los mejores 'lip syncs' de la historia del reality | VIDEOS

"RuPaul’s Drag Race", el reality de drags estrenado en 2009, ha dejado varios momentos memorables en sus 14 temporadas al aire (incluidos los programas especiales "All Stars").

Los desafíos, los retos de imposibles looks y los enfrentamientos entre competidoras son ingredientes indispensables en el programa conducido por RuPaul.

Sin embargo, nada sería sin el versus final del lip sync entre dos drag queens, ya sea por quedarse en el reality, o ser la ganadora indiscutible del episodio.

En esta nota hacemos un repaso por los 10 lip syncs más memorables de la historia de "RuPaul's Drag Race".

1. Alyssa Edwards vs. Tatianna ("Shut Up and Drive" – Rihanna)

Tatianna y Alyssa Edwards se enfrentan en un lip sync por una oportunidad de volver a "All Stars 2". La canción elegida fue "Shut Up and Drive" de Rihanna, y la presentación de ambas emociona al jurado, desde su performance hasta el vestuario idéntico que llevan, pero que solo las diferencia por los tones negro y blanco. Tatianna y Alyssa se quedan en el reality y eliminan a la villana Phi Phi O'hara. Momento dramático del show.



2. Sasha Velour vs. Shea Coulée ("So Emotional" - Whitney Houston)

En la gran final de la temporada 9 de "RuPaul's Drag Race", las finalistas Sasha Velour y Shea Coulée se enfrentan con la canción "So Emotional" de Whitney Houston, y solo una de ellas pasa a pelear por la corona. La favorita de la temporada, Sasha Velour, hizo por primera vez un lip sync en el programa, y sorprendió a todos con pétalos de rosas que salían de sus guantes y de su peluca roja. Sasha ganó la corona y fue ovacionada por el público.



3. Alaska vs. Phi Phi O'Hara ("Got To Be Real" – Cheryl Lynn)

Durante "All Stars 2", Alaska y Phi Phi O'Hara interpretaron la canción disco "Got To Be Real" de Cheryl Lynn, tras un reto inspirado en el vestido multifunciones de Violet Chachki, ganadora de la temporada 7. Alaska, transformada en su propio personaje Lil' Poundcake, arrasa en la pista de baile con una presentación cómica frente a una más recatada pero efectiva Phi Phi O'Hara.



4. Jinkx Monsoon vs. Detox ("Malambo No. 1" - Yma Sumac)

Uno de los más recordados lip sync fue el versus entre Jinkx Monsoon y Detox en la temporada 5 del reality. Ambas interpretaron el tema "Malambo No. 1" de la cantante peruana Yma Sumac, convertida en ícono gay. Jinkx Monsoon demostró porqué mereció ganar el concurso frente a Detox, que representaba la alianza entre sus enemigas Roxy Andrews y Alaska.



5. BenDeLaCreme vs. Aja ("Anaconda" – Nicki Minaj)

La vena cómica de BenDeLaCreme se desborda durante un enfrentamiento con Aja en "All Stars 3". Ambas interpretan el éxito de Nicki Minaj, "Anaconda", pero es BenDeLaCreme quien la lleva a extremos risibles convertida en una ‘showgirl’ que sincroniza hasta la risa de la rapera.



6. DiDa Ritz vs. The Princess ("This Will Be (An Everlasting Love)" - Natalie Cole)

Como es costumbre, algunas celebridades forman parte del jurado del reality "RuPaul's Drag Race". La cantante Natalie Cole presenció un inolvidable enfrentamiento entre DiDa Ritz y The Princess, quienes interpretaron "This Will Be (An Everlasting Love)". DiDa Ritz realmente impresionó a Cole y a los demás integrantes del jurado, quienes sacaron pañuelos blancos en señal de aprobación.



7. Katya Zamolodchikova vs. Kennedy Davenport ("Roar" – Katy Perry)

Durante la temporada 7, Katya Zamolodchikova y Kennedy Davenport se enfrentaron por quedarse en el reality con la canción "Roar" de Katy Perry. Fue una presentación llena de splits, volteretas y movimientos de gimnasia que encantaron al jurado.



8. Phi Phi O'Hara vs. Sharon Needles ("It's Raining Men" - The Weather Girls)

Las enemigas de la temporada 4, Phi Phi O'Hara y Sharon Needles se enfrentaron vestidas de ángel y demonio con el lip sync de "It's Raining Men". Aunque Sharon Needles se llevó la atención del jurado por su interpretación cómic, frente a la desesperada Phi Phi O'Hara ninguna fue eliminada. En su lugar, Willam Belli salió del concurso por hacer trampa, y al enterarse de su final, vomitó en el escenario. Un final sorprendente.



9. Monét X Change vs. Dusty Rae Bottoms ("Pound The Alarm" - Nicki Minaj)

Los lip syncs que incluyen canciones de Nicki Minaj han sido ovacionados siempre en el programa. Es el caso del versus entre Monét X Change y Dusty Rae Bottoms, un duelo donde la primera se llevó la ovación del jurado por su interpretación, su dramatismo y sus falsos splits que arrancaron carcajadas.



10. Valentina vs. Monét X Change ("Into you" – Ariana Grande)

Uno de los más recientes lip sync ya es uno de los más vistos en YouTube. Monét X Change, famosa por sus divertidas presentaciones, y Valentina, quien se reivindica tras ser descalificada en la temporada 9 con una canción de Ariana Grande, vuelven a sorprender en "All Stars 4". Ambas logran imponerse durante la interpretación de "Into you", aunque es Valentina quien gana el duelo.