"Sex Education": ¿dónde has visto antes a los actores de la serie de Netflix?

Netflix ha lanzado una nueva comedia el pasado 11 de enero del 2019. Se trata de "Sex Education", una serie británica que trata sobre el tabú de las relaciones sexuales. Esta nueva apuesta de la plataforma está dirigida a un público joven adulto, siendo así una comedia dramática calificada como divertida, picante y trágica.

La serie sigue la vida de Otis, un adolescente que, por la sobreprotección de su madre, se siente frustrado cuando intenta explorar su sexualidad. Su madre, dicho sea de paso, es una terapeuta sexual que siempre habla del tema de manera abierta, pero al parecer con resultados negativo cuando se trata de su hijo.

El elenco de "Sex Education"

A pesar de tener un guion original y bien trabajado, lo que más ha llamado la atención de esta serie ha sido el elenco en sí. Ciertos actores que aparecen en este programa han sido automáticamente reconocidos por los seguidores de sus películas o por su participación especial en alguna serie de televisión.

Es por ello que en este artículo hacemos un repaso por aquellos rostros que más de uno habrá reconocido en la serie británica de Netflix, sus anteriores trabajos en la televisión, cine y algunos datos más de cada uno de ellos

Gillian Anderson – Jean Milburn

Gillian Anderson interpreta a Jean y Asa Butterfield a Otis en "Sex Education" (Foto: Netflix)

Gillian Leigh Anderson es una actriz estadounidense que nació en Chicago, Illinois, el 9 de agosto de 1968. Su carrera como actriz comenzó en el teatro, pero dio el salto a la fama por interpretar a la famosa agente especial Danna Scully en "The X-Files".

Además, ha participado en películas como "La casa de la alegría", "El último rey de Escocia", "Johnny English Returns" y dos películas de "The X-Files". Ahora protagoniza la serie de Netflix "Sex Education" como Jean Milburn, una terapeuta sexual sobreprotectora con su hijo.

En "Sex Education", Jean es graciosa y divertida, extravagante, independiente y no tiene filtro alguno cuando habla con los demás. Vive en casa con su único hijo, Otis, a quien siempre le ha hablado como adulto, pero hoy piensa que haber tomado esa decisión fue la equivocada pues ello convirtió a Otis en una persona sexualmente reprimida.

Nombre completo



Gillian Leigh Anderson

9 de agosto de 1966

52 años

Londres

Actriz, actriz de voz y activista social

Asa Butterfield – Otis Milburn

Asa Butterfield es Otis Milburn (Foto: Sex Education / Netflix) Netflix

Asa Butterfield nació en Londres, el 1 de abril de 1997. Es un actor que ha trabajado en películas como "El niño con pijama de rayas", "Hugo" y es mayormente reconocido por su papel en "El juego de Ender", adaptación de la novela homónima de Orson Scott Card.

El joven Butterfield se inició en la actuación a los 7 años a través del Young Actor Theatre luego de la escuela. Estuvo en programas como "After Thomas" y en la película del 2007 "Son of Rambow".

En "Sex Education", Otis es el hijo único de dos terapeutas sexuales divorciados, Jean y Remi. Él vive con su madre, cuyas sesiones escuchó a escondidas durante toda su vida, despertando en él cierto trauma, que sumado a la infidelidad de su padre del que fue testigo, se convirtió en una fobia con respecto a su propia sexualidad. Sin embargo, su amplio conocimiento sobre la sexualidad humana llama la atención de Maeve, quien cambia su manera de ver el sexo para siempre.

Nombre completo



Asa Maxwell Thornton Farr Butterfield

1 de abril de 1997

21 años

Londres, Inglaterra

Actor

Emma Mackey – Maeve Wiley

Emma Mackey es Maeve Wiley (Foto: Sex Education / Netflix) Netflix

Emma Margaret Tachard-Mackey nació el 2 de marzo de 1997 en Francia. Estudió teatro en L’académie de Nantes, desarrollándose como actriz en diferentes producciones de su universidad y dirigiendo algunas obras en su grupo de teatro.

Ella ha modelado para la línea AIDA y su colección de verano del 2017. En marzo de 2016, Mackey actuó como Michelle en una película de terror para la televisión llamada "Badger Lane".

En "Sex Education", Maeve es inteligente, con un perverso sentido del humor que solo muestra a sus verdaderos amigos. Vive sola en una casa rodante que apenas puede pagar. Maeve no conoce a su padre y su madre es una drogadicta. Su sueño es conseguir una beca para poder estudiar en una buena universidad, pero parece que todo se vuelve en su contra para que no alcance su sueño.

Nombre completo



Emma Margaret Tachard-Mackey

2 de marzo de 1997

21 años

Sable sur Sarthe

Actriz y modelo

Ncuti Gatwa – Eric Nevin

Ncuti Gatwa es Eric Nevin (Foto: Sex Education / Netflix) Netflix

Ncuti Gatwa nació en Ruanda el 16 de octubre de 1992. Durante su infancia, se trasladó a Edimburgo, y se crió allí, así como en Dunfermline, Escocia. Fue admitido como estudiante de arte dramático en el Conservatorio Real de Escocia de Glasgow.

Durante su carrera como actor ha participado en numerosas obras de teatro, incluidos clásicos como "Romeo y Julieta", "Shakespeare in Love", "Tartuffe", entre otros. Incursionó en la televisión en el 2014 con "Bob Servant" y luego consiguió un papel en el 2015 como Dougie en "Stonemouth".

En "Sex Education", es el mejor amigo de Otis, de quien es inseparable y cómplice. Eric es muy hablador, abiertamente gay y es notoriamente aburrido. Tiene cinco hermanas y sus padres son muy religiosos. Su padre ha aceptado su homosexualidad pero le preocupa el mundo en el que se mueve.

Nombre completo



Ncuti Gatwa

16 de octubre de 1992

26 años

Edimburgo

Actor de teatro y televisión

Kedar Williams-Stirling – Jackson Monroe

Kedar Williams-Stirling es Jackson Monroe (Foto: Sex Education / Netflix) Netflix

Kedar Williams-Stirling nació en Manchester, Inglaterra, el 14 de diciembre de 1994. Ha participado en diferentes series de televisión como "The Bill", "Silent Witness", "Doctors" y es mayormente reconocido por su papel en "Wolfblood", donde interpreta a Tom Okanawe.

En "Sex Education", es el popular de la escuela. Guapo y una futura estrella olímpica de natación, Jackson es hijo de una familia gay. Vive bajo una constante presión, teniendo que conciliar su vida social y su carrera como nadador. Mientras que Otis y Maeve tienen una conexión especial, sin sexo; Jackson y Maeve están sexualmente conectados, pero él no puede darle la intimidad que ella necesita.

Nombre completo



Kedar Williams-Stirling

14 de diciembre

24 años

Manchester

Actor de televisión

¿"Sex Education" tendrá temporada 2?

Aimee-Lou Wood es Aimee Gibbs (Foto: Sex Education / Netflix) Netflix

Aunque Netflix aún no ha anunciado si "Sex Education" será renovada para una segunda temporada, debido a la premisa del show y a los personajes es muy probable que se confirmen nuevos episodios. Sin embargo, con el popular servicio de streaming nada es seguro.

Algunos han comparado esta serie con la comedia animada "Big Mouth", que se enfoca en los momentos embarazosos de la pubertad de una manera caricaturesca a través de las manifestaciones de Hormone Monsters y Shame Wizards, con absurdas secuencias para comunicar las fantasías sexuales de sus personajes. Mientras, "Sex Education" se mantiene en el mundo real y busca que las conversaciones incómodas sobre el sexo tengan el mismo tono que en la vida real.

El lanzamiento de estas producciones demuestra el interés de la audiencia por las producciones que se centran en los adolescentes y en los problemas que enfrentan durante esta etapa. "Atypical" y "On My Block" son series que, aunque no hablan directamente de sexo, abordan esta temática y ambas fueron renovadas para una segunda temporada.

Sin embargo, también hay casos como el de "Everything Sucks!", que solo consiguió una entrega en la plataforma digital. Es decir, solo queda esperar alguna noticia oficial de Netflix.

Sobre "Sex Educaction", Laurie Nunn, la creadora y showrunner, dijo en un comunicado de prensa que "es una carta de amor británica contemporánea a los programas de televisión estadounidenses de secundaria que muchos de nosotros crecimos amando. Toma los tropos familiares del género y los empuja a un territorio nuevo y actual, contando una historia nostálgica de la mayoría de edad desde una perspectiva diferente".

"El espectáculo se ha hecho pensando en los adolescentes, pero también reconoce que todo el mundo tuvo 16 años alguna vez. ¡En cualquier etapa de la vida en la que se encuentre, esperamos poder relacionarlos con lo insoportable, torpe y vulnerable de los besos, conflictos, gestos y primeros amores!", agregó.