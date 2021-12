No falta casi nada para el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’. Es tanto el furor de los millones de seguidores por ver la nueva cinta del “Hombre Araña”, que la preventa en muchos países se agotó en solo el primer día. De esta manera, la más reciente entrega del Universo Cinematográfico de Marvel de Sony Pictures, viene batiendo récords en la venta anticipada de las entradas previo a su estreno este 16 de diciembre.

Y es que ante la expectativa desde el lanzamiento de los tráilers de la nueva entrega del “Hombre Araña” y el récord de venta de entradas agotadas para el preestreno, que se podría decir que esta será una de las producciones más esperada del año. Cada vez, más se publican tráilers, adelantos y se filtran supuestas imágenes de ‘Spider-Man: No Way Home’, que una de ella ha dejado prácticamente en shock a los fans.

¿SE CONFIRMA EL MULTIVERSO EN SPIDER-MAN: NO WAY HOME?

La Presidenta de Producción Física y Postproducción, Efectos Visuales y Producción de Animación de Marvel Studios, Victoria Alonso, dejó perplejos a millones de seguidores sobre la próxima película de Spider-Man al postear una imagen en sus redes sociales en donde aparecen figuras principales de la trama. Es decir, los personajes de diferentes cintas reunidos en una.

¿QUÉ SE VE EN EL POSTER DE LA NUEVA ENTREGA?

Y es que la mujer más poderosa en los estudios Marvel con esta imagen de la tercera entrega de la trilogía producida por Sony junto con Marvel: Spider-Man No Way Home. El hecho ha causado conmoción entre los seguidores del arácnido pues el poster es muy parecido a los afiches promocionales de la nueva entrega, en donde aparecen figuras importantes que se han estado filtrando en los últimos meses.

¿LOS TRES SPIDERMAN JUNTOS EN UNA PELÍCULA?

La argentina ha levantado las expectativas sobre la próxima película del más popular personaje del universo de la casa editorial, pues todos los fans desean que aparezcan los tres Spider-Man que han salido en la pantalla grande en esta nueva producción. Entonces ¿será posible tener juntos en una sola misma producción a Andrew Garfield y Tobey Maguire en la historia protagonizada por Tom Holland?.

Y es que por alguna razón, una de las mujeres más poderosas de la industria del entretenimiento en los Estados Unidos publicó el poster dejando con gran expectativa a los fans del arácnido. En la imagen se observa la silueta de Tobey Maguire, otra que da la impresión de ser Andrew Garfield, aunque algunos señalan que podría ser James Franco, y una sorpresa.

¿REAL O ESTRATEGIA PUBLICITARIA?

Esta última inclusión puede ser la ¿Misterio?, como uno de los villanos de la cinta para completar a los “Seis siniestros”. Lo cierto es que todo el mundo se pregunta si la publicación es real o solo sería una estrategia de la argentina para poder publicitar la cinta de Marvel donde participa Tom Holland como protagonista junto con el Dr. Strange y los afamados “Seis Siniestros”.

De ser cierta dicha información, no solo estaríamos hablando de una de las producciones más esperadas por los fans en este año, sino por mucho tiempo, pues muchos sueñan ver en la pantalla grande a los tres “spideys” y la confirmación del Multiverso. Esta sería una de las mejores versiones para los cinéfilos y fanáticos del personaje arácnido creado por Steve Ditko y Stan Lee.

ACTORES DE ‘SPIDER-MAN: NO WAY HOME’

Tom Holland | Peter Parker / Spider-Man

Zendaya | MJ

Benedict Cumberbatch | Dr, Stephen Strange

Jacob Batalon | Ned Leeds

Jon Favreau | Harold Hogan

Marisa Tomei | May Parker

J.B. Smove| Julius Dell

Benedict Wong | Wong

¿QUIÉNES SON LOS VILLANOS EN LA PELÍCULA DE SPIDER-MAN?

Jamie Foxx | Max Dillon / Electro

Alfred Molina | Otto Octavius /Doctor Octopus

Willem Dafoe | Norman Osborn / Duende Verde

Thomas Haden | Flint Marko / Hombre Arena

Rhys Ifans | Curt Connors / Lagarto

El sexto aún no ha sido revelado, por lo que todavía es un misterio.

