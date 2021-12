Una nueva película llega a la saga de “ The Matrix ” con el estreno de su tercera secuela. El largometraje, que llevará el nombre de “ The Matrix Resurrections ”, será protagonizada, como es costumbre, por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en sus papeles de Neo y Trinity, respectivamente.

Sin embargo, cuando los fans pensaban que se trataba de una secuela directa de “Matrix Revoluciones”, último film de la saga estrenado en el 2003, finalmente, se trataría de una película con una historia completamente autónoma.

David Mitchell, uno de los guionistas de “The Matrix Resurrection”, señaló en una entrevista que no es una secuela de Revolutions y que tuvo la oportunidad de ver la producción en septiembre. Su conclusión final es que se trata de una muy buena película.

“Vi la película en Berlín en septiembre. Es realmente buena. No puedo decirte de qué va, pero puedo explicar lo que no es. Definitivamente, no es una secuela más, sino algo autónomo que, sin embargo, contiene las tres Matrix que la preceden de un modo tremendamente ingenioso. Es una creación muy hermosa y extraña. También logra un par de cosas que no vemos en el cine de acción, subvierte las reglas de los blockbusters”, declaró Mitchell.









Asimismo, Keanu Reeves, quien volverá a encarnar a Thomas Anderson (Neo), declaró en The One Show de BCC que el nuevo film de la franquicia estará a la altura de las expectativas. “Tenemos una escritora y directora maravillosa, Lana Wachowski, y ha escrito un guión hermoso que es una historia de amor, es inspirador, es otra versión de una especie de llamada de atención para que despertemos, y entretiene, con gran acción”.

