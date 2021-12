Cada vez más, está cerca el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’. Cientos de fans se encuentran con mucha expectativa desde el lanzamiento de los tráilers de la nueva entrega del “Hombre Araña”. México será uno de los pocos países incluidos en el preestreno. Es tanto, el furor de los seguidores de la cinta que la preventa en muchos países se agotó en solo el primer día.

La nueva película del increíble Hombre Araña en el Universo Cinematográfico de Marvel de Sony Pictures, viene batiendo récords en la venta anticipada de las entradas, lo que podría significar que es una de las producciones más esperada del año. En México, desde el pasado 29 de noviembre comenzó la preventa y hay pocos boletos. Por eso, aquí te contamos todo sobre el estreno y dónde comprar boletos para no perderte esta nueva entrega.

¿CÚANDO SE ESTRENA SPIDER-MAN: NO WAY HOME?

‘Spider-Man: No Way Home’, una de las películas más esperadas por millones de fanáticos, que no solo los ha mantenido en vilo con cada uno de los fans por los tráilers que se han difundido, los personajes y el desarrollo de la historia. La nueva entrega del “Hombre Araña”, se estrenará en México el próximo miércoles 15 de diciembre, un día antes que de su estreno a nivel mundial.

¿CÓMO COMPRAR BOLETOS PARA VER SPIDER-MAN: NO WAY HOME?

Si deseas comprar los boletos para ver ‘Spider-Man: No Way Home’, entonces podrás hacerlo de manera online mediante la aplicación de Cinépolis. Para ello, deberás poner la frase ‘Cinépolis preventa’ y acceder al sitio web del cine. Luego de ingresar a la plataforma, tienes que seleccionar el nombre de la película para saber en qué cine, el día y cuáles son los horarios disponibles.

Cabe precisar, que se han cumplido dos semanas desde que se inició la preventa, por lo que es posible que los sitios para comprar la entrada para ver ‘Spider-Man: No Way Home’, presenten algunos retrasos. En ese sentido, se recomienda tener un poco de paciencia hasta que pueda ingresar al sitio web. Además, debe tener a la mano tarjeta de crédito, débito o su cuenta de PayPal.

ACTORES DE ‘SPIDER-MAN: NO WAY HOME’

Tom Holland | Peter Parker / Spider-Man

Zendaya | MJ

Benedict Cumberbatch | Dr, Stephen Strange

Jacob Batalon | Ned Leeds

Jon Favreau | Harold Hogan

Marisa Tomei | May Parker

J.B. Smove| Julius Dell

Benedict Wong | Wong

¿QUIÉNES SON LOS VILLANOS EN LA PELÍCULA DE SPIDER-MAN?

Jamie Foxx | Max Dillon / Electro

Alfred Molina | Otto Octavius /Doctor Octopus

Willem Dafoe | Norman Osborn / Duende Verde

Thomas Haden | Flint Marko / Hombre Arena

Rhys Ifans | Curt Connors / Lagarto

El sexto todavía no ha sido revelado, es por eso que sigue siendo un misterio.

