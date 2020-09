Los Siete (The Seven) no siempre ha estado compuesto por los miembros que se conocen en la actualidad. Entre sus integrantes originales estaba Farolero (Lamplighter), un supe con el poder de controlar el fuego y que fue presentado formalmente en el séptimo capítulo de la segunda temporada de “ The Boys ”, titulado ‘The Bloody Doors Off’.

De nombre todavía desconocido, Farolero fue mencionado esporádicamente durante la primera temporada de la serie como responsable de la muerte de los nietos de la exsubdirectora de la CIA y fundadora de Los Chicos (The Boys), Grace Mallory, y visto en la segunda como un misterioso enfermero en un centro de salud mental que aloja a nuevos conejillos de indias de Vought.

¿Qué más se sabe sobre Farolero? A continuación, algunas claves sobre este personaje que podría convertirse en un valioso aliado de los ‘chicos’ en su intento de desmantelar a los Siete y la corporación detrás de ellos.

¿QUIÉN ES FAROLERO?

Farolero fue uno de los fundadores de los Siete, pero cayó en desgracia tras unos eventos que él mismo propició (Foto: The Boys / Amazon Prime Video)

Farolero fue uno de los miembros fundadores de los Siete, famoso por el control que puede ejercer sobre el fuego. Es fácilmente reconocible por su traje y capucha de cuero oscuro y sus gafas protectoras negras, además del bastón que termina en una bola de fuego que siempre lleva consigo.

A pesar de sus habilidades, Farolero fue expulsado de los Siete poco antes de comenzar los eventos del programa, dejando libre el asiento que ocuparía finalmente Starlight. ¿Por qué fue retirado del grupo de superhéroes? Por el crimen de los nietos de Mallory, la tragedia que desencadenó la primera disolución de Los Chicos.

LA RELACIÓN DE FAROLERO CON LOS ‘CHICOS’

Cinco años antes de los eventos de la segunda temporada de “The Boys”, Mallory había conseguido unas imágenes comprometedoras de Farolero y las usó para chantajearlo. A cambio de su discreción, le exigió filtrar cualquier tipo de información que ayude a derribar a Homelander y compañía. Sin embargo, la entonces subdirectora de la CIA no calculó que Farolero iría tras ella.

Si bien envió a Frenchie a vigilar al supe, cuando el compañero de Butcher lo perdió de vista, Farolero ingresó a la casa de Mallory y quemó vivos a sus nietos, aunque como él mismo explicaría, no se había dado cuenta que los niños estaban durmiendo en la cama de su abuela.

A pesar de haber sido echado de los Siete, Farolero siguió colaborando con Vought como responsable de eliminar cualquier evidencia del Centro Huerto de Salvia, un hospital psiquiátrico en Pensilvania donde la compañía sigue investigando cómo estabilizar el Compuesto V para aplicárselo sin efectos secundarios a adultos.

Bajo la vigilancia de Stormfront, la responsable de la investigación, Farolero custodia a las personas a las que se le inyectó el compuesto e incinera los casos fallidos. Por ejemplo, reduce a cenizas a un sujeto llamado Will por negarse a seguir acatando las disposiciones de la novia de Homelander.

Cuando los ‘chicos’ ingresan al hospital y los nuevos supes escapan de sus celdas como consecuencia del reencuentro de Farolero con Frenchie, los enemigos no tienen más remedio que aliarse, a pesar de su complicado pasado, para sobrevivir a la carnicería desatada principalmente por Cindy, una mujer con el poder de hacer estallar a cualquier individuo. Y cuando Stormfront vuelve a la base para apagar la crisis , los oculta como un primer acto de redención.

Farolero acompaña entonces a los ‘chicos’ a reunirse con Mallory, quien a pesar de tener toda la intención de matarlo, decide usarlo para un propósito aún más grande: acabar de una vez por todas con los Siete.

FAROLERO EN EL CÓMIC DE “THE BOYS”

Al igual que el resto de personajes de "The Boys", Farolero fue creado por Garth Ennis y Darick Robertson (Foto: Dynamite Entertainment)

Al igual que en la serie de televisión, pese a ser uno de sus fundadores, los Siete expulsan y condenan a Farolero para evitar un enfrentamiento de gran escala con la CIA por la muerte de los niños.

En esas circunstancias, el supe es cazado por los ‘chicos’ y golpeado casi hasta la muerte por Frenchman y Female antes de ser asesinado de un disparo en la cabeza por Mallory.

Vought American rescata el cadáver de Farolero y lo revive haciendo uso del Compuesto V, aunque sus funciones cerebrales no vuelven a ser las mismas. Desde entonces, el supe se encuentra confinado en una habitación de la base de los Siete, mentalmente incapacitado.

En el cómic, se supone que Farolero es una parodia de Green Lantern, mientras que en la serie de televisión, de Pyro, de los X-Men.

PODERES DE FAROLERO

PIROQUINESIS. Farolero puede manipular el fuego y quemar en cuestión de segundos a cualquier persona, siempre y cuando cuente con una fuente de fuego como su bastón o un encendedor.

OTROS ATRIBUTOS. Como el resto de sujetos que han recibido el Compuesto V, Farolero parece gozar de otras habilidades como resistencia física superior. Durante el motín en el centro de salud mental, fue rociado con ácido, pero la quemadura no parecía haberle afectado mucho.

DATOS CURIOSOS DE FAROLERO

Shawn Ashmore es el actor que interpreta a Farolero en “ The Boys ”. Ashmore es conocido por haber caracterizado a Iceman en las películas de los X-Men.

”. Ashmore es conocido por haber caracterizado a Iceman en las películas de los X-Men. Originalmente, el actor fue llamado para hacer de Águila el Arquero (Eagle the Archer), rol que recayó al final en Langston Kerman.

Según Ashmore, el encendedor que hoy usa Farolero “representa un poco quién es él en el mundo, no es solo un grabado al azar”.

