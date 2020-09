La segunda temporada de “The Boys” comenzó el 4 de septiembre de 2020 en Amazon Prime Video, con una interesante sorpresa del lado de los ‘supes’: Stormfront (Torrencial en América Latina), una heroína con poderes que parecen comparables a los de Homelander. Pero, ¿qué sabemos exactamente sobre este nuevo personaje interpretado por Aya Cash (“You’re the Worst”).

Tras la muerte de Translúcido, el Sr. Edgar ordenó que Stormfront sea la nueva integrante de los Siete (The Seven), y por lo visto en su introducción, puede hacerle frente al actual líder del grupo de superhéroes que está sujeto al control de Vought International. Stormfront, además, tiene un pasado bastante oscuro, aunque con otro hombre.

El personaje de Cash en “The Boys” es una experta en el uso de las redes sociales, con muchos seguidores, que promueve el nacimiento de nuevos ‘supes’ para frenar a los ‘superterroristas’, y aunque se presenta como una defensora de los derechos de la mujer y otras causas, en realidad, es racista, arrogante e, incluso, más sádica que Homelander.

¿Stormfront desplazará a Homelander como líder de los Siete? (Foto: The Boys / Amazon Prime Video)

HISTORIA DE STORMFRONT

Origen en los cómics

En los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, Stormfront es un superhombre creado por la Alemania nazi, que lideró extraoficialmente Payback, un grupo antecesor a los Siete. Como era tan poderoso, los asesores de Hitler aconsejaron destruirlo, por lo que se vio obligado a escapar a Estados Unidos.

Racista por naturaleza, Stormfront puede manipular la electricidad y el clima. También es superfuerte y puede volar.

Aunque nació en el Tercer Reich, al público se le hizo creer que era un vikingo reencarnado.

Así luce Stormfront en los cómics de "The Boys" (Foto: Dynamite Entertainment)

En la serie “The Boys”

En la ficción de Amazon Prime Video, Stormfront no es varón, sino una mujer, que en la década de 1970 era conocida como Liberty y que durante este periodo cometió al menos un crimen racista. Desapareció en 1979 y no se sabe qué hizo hasta su regreso en la era contemporánea.

Para despejar cualquier duda sobre su desprecio por las personas de otras razas, a las que considera inferiores, en la segunda temporada de “The Boys”, durante la misión para cazar al ‘superterrorista’ Kenji Miyashiro, desobedece las órdenes de Homelander y mata sin remordimientos a varias personas afroamericanas, incluidos niños.

Antes de romperle el cuello al hermano de Kimiko, mientras lo estrangula le dice: “Abre los ojos, quiero ver cómo te apagas, pu** amarillo de mier**”.

PODERES Y HABILIDADES DE STORMFRONT

Manipulación de plasma

Manipulación de partículas cargadas

Vuelo

Resistencia sobrehumana, es capaz de soportar los letales láseres oculares de Homelander

Fuerza sobrehumana

Longevidad

¿Stormfront realmente es más fuerte que Homelander? (Foto: The Boys / Amazon Prime Video)

¿STORMFRONT ES MÁS FUERTE QUE HOMELANDER?

En una entrevista que concedió a ComicBook, Aya Cash comentó que Stormfront hará sufrir a Homelander. “Creo que ella no le tiene miedo y no hay nadie en el mundo que no le tenga miedo. Creo que no le tiene miedo porque es tan fuerte o casi tan fuerte como él, así que no se siente intimidada por sus poderes, pero también creo que lo lee muy bien y creo que está ahí para meterse bajo su piel y mostrarle que hay un nuevo jefe en la ciudad y que hay una forma diferente de liderar”, explicó.

Por su parte, Antony Starr, quien interpreta a Homelander en “The Boys”, dijo al mismo medio: “Quién sabe quién ganaría en una pelea a puñetazos, lo que es realmente difícil porque están muy igualados, pero ella tiene la ventaja porque creo que es más inteligente, más relevante, más oportuna y tiene una sensibilidad que Homelander no tiene y él no sabe cómo lidiar con eso. Ella es un poco como un cubo de Rubik para que él juegue con ella y la descubra, pero inevitablemente la descubrirá y ya sabes, habrá una carnicería”.

Al igual que en los cómics, ¿se revelará que Homelander fue creado a partir del ADN de Stormfront?

Un duelo entre Homelander y Stormfront parece inevitable (Foto: The Boys / Amazon Prime Video)