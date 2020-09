“The Boys” es una de las series más exitosas de Amazon Prime Video y Homelander (Patriota), el ‘superhéroe’ más poderoso de esta ficción. ¿Por qué las comillas? Porque el personaje que interpreta el actor neozelandés Antony Starr no se comporta como un héroe. Es un villano, además de un tirano, hedonista, que no conoce de empatía y que es un monstruo por propio derecho. Puede parecer una fusión de Superman (DC Comics) y del Capitán América (Marvel Comics), pero no comparte ninguno de sus valores. Está lleno de traumas y de problemas psicológicos que no hacen más que nublar su juicio, aunque eso no impide que sea el líder de los Siete (The Seven), un grupo igual de fuerte y caótico.

Homelander es un ‘supe’ -nombre que se usa en el drama para referirse a los superhéroes- con las habilidades de Clark Kent, que usa la bandera de los Estados Unidos como capa y que puede sonreír como la persona más bondadosa del mundo delante de las cámaras como seccionar en dos a sus enemigos con su mirada que dispara rayos láser. No hay héroe ni villano que pueda detenerlo y está dispuesto a sacrificar a cualquier personas sin remordimientos. Su principal enemigo es Billy Butcher y a lo largo de la primera temporada está obsesionado con Madelyn y su leche materna.

¿Cuál es su origen? ¿Cuáles son exactamente sus poderes? A continuación, todo lo que debes saber sobre Homelander.

LA HISTORIA DE HOMELANDER

Origen de Homerlander

Homelander no creció en una familia convencional. Ni siquiera tuvo una familia. En la serie de televisión, es criado en un laboratorio, rodeado de médicos y científicos de Vought Internacional que tratan de potenciar al máximo sus poderes y habilidades. Uno de ellos es Jonah Vogelbaum, quien llama John al estandarte de los Siete.

Vought también moldea su personalidad, sometiéndolo a horas de horas de imágenes de la bandera estadounidense y otros símbolos nacionales, además de exponerlo a la historia de Jesucristo y a la cultura del béisbol.

Debido a la ausencia de una figura materna, Homelander es agresivo y violento. Cuando parecía que una doctora podía asumir este rol para él, la mató al abrazarla con demasiado fuerza. Con el tiempo, la ejecutiva de Vought Madelyn Stillwell asumiría este rol y tendría un destino similar.

Homelander es prácticamente invencible. ¿Alguien podrá hacerle frente? (Foto: Amazon Prime Video)

En los cómics

En el papel, Vought-America (VA) le hizo creer al mundo que Homelander es un extraterrestre que cayó a la Tierra cuando aún era un bebé y que fue criado como un niño normal en un pequeño pueblo. Sin embargo, la realidad es que se trata de un experimento retorcido para crear supersoldados gracias al Compuesto V, un suero desarrollado por científicos nazis para despertar superpoderes en niños desde que están en el útero.

Homelander fue creado a partir del ADN de Stormfront, otro ‘supe’ corrupto de pasado nazi. Es decir, VA utiliza material genético de viejos superhombres para crear nuevas y mejoradas versiones de ellos, claro está, sin ninguna buena intención de por medio.

Homelander es el principal antagonista del cómic de "The Boys" (Foto: Wildstorm)

La rivalidad con Butcher

Billy Butcher odia a los Siete y, sobre todo, a Homelander, porque este abusó sexualmente de su esposa y provocó su muerte. Sin embargo, al final de la primera temporada de “The Boys” es revelado que Becca está viva, al igual que el hijo del ‘supe’..

Homelander está obsesionado con la leche materna (Foto: The Boys / Amazon Prime Video)

Poderes y habilidades de Homelander

Fuerza sobrehumana

Invulnerabilidad

Supervelocidad

Resistencia sobrehumana

Visión de calor

Visión de rayos X

Audición sobrehumana

Vuelo