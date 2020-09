Vivimos en una sociedad invadida y obsesionada por los superhéroes. La mayor franquicia cinematográfica del momento es el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), mientras que DC Comics intenta recrear su propio imperio con sus propiedades como Batman y Superman. En la televisión y los servicios por streaming el panorama no es muy diferente. Netflix intentó meterse en el mercado con series como “Daredevil” y “Jessica Jones” -que dejaron de existir por diferencias entre la compañía y Disney- y ahora prueba su suerte con “The Umbrella Academy”. Disney, mientras tanto, prepara varias series para su servicio de streaming basándose en héroes del MCU. Amazon no se ha quedado atrás y encontró éxito -luego del infravalorado “The Tick”- con “The Boys”, cuya segunda temporada está a punto de estrenarse este 4 de septiembre.

PARODIANDO A SUPERMAN

La serie, una mirada cínica y con humor negro de un mundo donde los superhéroes son más productos corporativos que paragones de la justicia, ha resonado particularmente en esta sociedad obsesionada por las historias de este tipo de personajes. Pero a pesar de su éxito, su existencia no estuvo asegurada. Y es que el cómic del que se inspiró la historia fue cancelado tras la publicación de sus primeros seis ejemplares por DC Comics, quienes querían cambios a la historia que sus creadores, el escritor Garth Ennis y el dibujante Darick Robertson, no estaban dispuestos a realizar.

Si estos nombres te resultan conocidos, debes saber que son algunos de las figuras más resaltantes del mundo de los cómics, con créditos en DC, Marvel y otras empresas. Ennis por ejemplo es - junto a Steve Dillon- creador de la exitosa saga “Preacher”, la cual tuvo una adaptación a la televisión entre 2016 y 2019. Robertson en cambio es conocido por su trabajo junto a Warren Ellis en “Transmetropolitan”, otra historieta legendaria.

Garth Ennis y Darick Robertson son recordados por su trabajo en "Preacher" y "Transmetropolitan" respectivamente. Juntos colaboraron antes en "The Punisher" para Marvel. (Imagen: Vertigo/DC Comics)

Es entonces cuando estos dos talentos se juntaron y ofrecieron a DC una nueva idea: un grupo de operativos que buscan controlar a los superhéroes que abusan de su poder. Lo que quizás no es tan conocido es que en una de las primeras versiones de la historia, estos personajes habitaban el universo de DC junto a Superman, Batman y Wonder Woman.

En una entrevista con Business Insider, Robertson reveló que esta premisa inicial no encajaba muy bien con el mundo más optimista de DC, por lo que él y Ennis decidieron crear sus propias versiones de los más populares héroes, creando a The Seven (Los Siete): Homelander (Superman), Queen Maeve (Wonder Woman), Black Noir (Batman), A-Train (Flash), The Deep (Aquaman) y The Lamplighter (Green Lantern). No es una idea tan poco común, pues “Watchmen” de Alan Moore por ejemplo fue creado basándose en personajes de Charlton Comics como The Question/Rorschach y Captain Atom/Doctor Manhattan.

The Seven son versiones alternativas de la Liga de la Justicia sin la moral que caracteriza a los héroes de DC Comics. (Imagen: Dynamite Entertainment)

“Decidimos que no funcionaría si éramos demasiado sutiles sobre cuál sería la ‘broma’’‘, afirmó Robertson a la misma publicación. “Me gustan mucho los personajes de DC. Veo una diferencia muy marcada entre nuestros personajes y los de ellos. Si tienes el disfraz y el poder, pero nada del carácter, tú todavía no tienes el mayor poder de Superman, que es su autocontrol. Homelander ni siquiera se quita su disfraz. Y eso revela bastante.”

UNA HISTORIA “PICANTE”...

Dándole aún mayor distancia de los héroes más conocidos, “The Boys” empezó a publicarse en octubre de 2006 por Wildstorm, subsidiaria de DC Comics. Pronto, la historia llena de violencia, sexo y lenguaje soez, se convirtió en uno de los cómics más populares del momento.

“Conociendo el clima de los altos ejecutivos en DC, nos esforzamos en contactar con Scott (Dunbier), a Hank (Kanalz) hasta John Nee y más allá, todo hasta Paul Levitz, solo para asegurarnos”, reveló Ben Abernathy, quien fue inicialmente editor de “The Boys”, en el libro WildStorm Oral History. “Y básicamente estaba intentando ser muy cuidadoso. ‘Ustedes tienen que saber qué es esto, cuál es el concepto, a esto es lo que apuntamos’. (...) Luego llegaron las cifras, y teníamos un éxito en nuestras manos, y el libro, obviamente, se veía hermoso”.

Pero la subversiva visión de algunos de los personajes más populares de DC, incluso bajo el lente de las parodias, empezó a incomodar a los dirigentes de la compañía. “Y luego, tras publicar tres historietas, ellos empezaron a ponerse extraños, y empecé a recibir un montón de pedidos de cambios, así que empecé a dibujar de manera energética hasta el número 10, para que todos pudieran verlo antes de empezar con el entintado y, como resultado, desperté un viernes, listo para trabajar durante el fin de semana, y descubrí por Ben y Garth que nos habían cancelado”.

En la entrevista con Business Insider, Robertson ahondó en las razones por las que él cree que DC los dejó ir. “El problema es que Wildstorm era todavía una filial de DC Comics. Si miras el primer número de ‘The Boys’, estaba lleno de publicidad sobre Batman y otras cosas. No creo que se dieron cuenta qué tan fuerte era el golpe que Garth y yo íbamos a hacer... y creo que causó nerviosismo en personas que estábamos haciendo un libro tan ‘picante’ que estaba promocionando otras propiedades de DC”.

Violencia y sexo fueron algunos de los elementos que caracterizaron a "The Boys" a lo largo de su historia. (Imagen: Dynamite Entertainment)

... CON FUTURO BRILLANTE

Preocupado por la noticia Robertson, fue de paseo a Disneyland ese fin de semana con su esposa e hijos, a quienes no había visto recientemente por su trabajo en “The Boys”. “Camino a casa, mi celular empezó a sonar como loco. Recibimos 17 ofertas de otras editoriales en el rubro. Casi todos habían levantado sus manos para decir ‘queremos el libro’’‘, recordó.

Finalmente “The Boys” tuvo una nueva casa en Dynamite Entertainment, editorial fundada en 2005 y especializada en adaptar a los cómics series y películas como “Xena” y “Army of Darkness”.

Para mayo del 2007, cinco meses después de su cancelación, “The Boys” estaba de regreso con el número siete, continuando hasta la historieta cómica final, la número 72 publicada en noviembre de 2012. A pesar del susto, el cambio fue lo mejor que le pudo haber pasado a la saga que, lejos del control editorial de DC pudo realizar la historia que quiso.

“(La cancelación) fue lo mejor que le pudo haber pasado a la historieta; efectivamente nos dejó libres”, opinó Garth Ennis en diálogo con ComicBook.com. “Estoy seguro que hubiéramos muerto en DC y, por lo tanto, no habría una serie de televisión”.

La segunda temporada de "The Boys" se estrena este 4 de septiembre. (Imagen: Amazon Prime Video)

La popularidad de la serie también llevó a que se hablara de una adaptación a partir del 2008, con intentos de llevar a “The Boys” a la pantalla grande tanto por Columbia Pictures como Paramount, quienes encontraron difícil vender la idea de una película de superhéroes destinada primariamente a un público adulto en un mercado que todavía no conocía el éxito de “Deadpool” (2016).

No fue hasta el 2016 que se habló de una adaptación a la televisión, producida por Eric Kripke y destinada a Cinemax. Pero el proyecto pronto enfrentó dificultades, en esta ocasión económicas, que llevaron a que “The Boys” encontrara un nuevo hogar en Amazon Prime Video. El resto ya es historia.

