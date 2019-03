En "The Walking Dead", la trama ya no importa | RESEÑA

No podría estar menos interesado en el actual arco de historia de "The Walking Dead", pero no por conocer los spoilers del cómic. Como ya comenté en artículos previos, la serie no tiene rumbo. ¿Queda entonces algún motivo para seguir viéndola?

A continuación, spoilers de "The Walking Dead" 9x12, "Guardians":

Una serie de zombies tiene que mostrar sangre y situaciones extremas. "The Walking Dead" cumple con eso y, durante casi una década, ha mostrado todas las formas posibles en las que alguien puede morir o quedar lisiado. Pero si algo pude mantenerte frente a la pantalla, es la dinámica entre personajes.

Los mejores momentos de "The Walking Dead" 9x12 ocurren paralelamente entre dos madres: por un lado Alpha (Samantha Morton) usa la violencia para controlar a Lydia; por otro Michonne (Danai Gurira) pierde ante la lógica de Judith, quien no entiende por qué su madre le dice que gente como Negan jamás cambiará cuando ella misma, al ser miembro del consejo, sí lo ha hecho (y para mal).

De regreso con Alpha, hay una escena que la pinta como un monstruo y no me refiero a la ejecución de dos rebeldes frente al asustado Henry: cuando Lydia era un niña, casi se ahoga con un pedazo de plástico. Alpha la salvó y, apenas su hija demostró estar bien, la golpeó con furia para "protegerla de sí misma".

Mientras Alpha está convencida que esa es la manera de ser madre, y no tiene la menor intención de cambiar, Michonne cede un poco: no pondrá peros a la participación de Alexandria en la feria de The Kingdom (que trae peligros).

Otro gran momento en "The Walking Dead" 9x12 llegó por parte de Eugene (Josh McDermitt) y el padre Gabriel (Seth Gilliam), en especial por el primero y su pseudo ciencia para cuantificar y proyectar en el tiempo las emociones humanas. Es lo suficientemente ingenuo para ser ridículo y funciona solo por la performance de McDermitt, mientras que Gilliam trata de ser lo más cortés posible. Ese intercambio es lo único rescatable de la trama del embarazo de Rosita, que está lleno de lugares comunes.

Ni la aparición del matón Beta o la conversación entre Michonne y Negan se igualan a las escenas antes mencionadas. Con el rescate de Lydia, puedes estar seguro que Alpha y los suyos no se quedarán de brazos cruzados, pero esa no es la razón por la que esta serie todavía vale algo. Al menos en el corazón de la audiencia.