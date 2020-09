“The Walking Dead” terminará a finales del 2022 con su temporada número 11, poniéndole fin a una saga televisiva de más de una década que reavivó el interés mundial sobre los zombies. Pero para AMC, canal detrás de este gigante mediático, las historias ambientadas en el universo creado por Robert Kirkman todavía no terminan y además de cuatro ‘spin-off’, incluyendo uno a estrenarse en el 2023 con los populares personajes de Daryl Dixon y Carol Peletier, la compañía prepara desde hace unos años una película protagonizada por el personaje de Rick Grimes (Andrew Lincoln).

Esto es solo posible porque el destino del personaje principal de la saga difiere en el cómic de Robert Kirkman y en su adaptación para la televisión. En esta última Rick es dado por muerto en el quinto capítulo de la novena temporada, luego de sacrificarse para hacer explotar un puente y evitar que una horda de zombies ataque las comunidades que él protegía.

A pesar de sus acciones, Rick sobrevive y es rescatado por Jadis (Pollyanne McIntosh), un antagonista convertida en aliada con lazos a una misteriosa organización. Lo último que vemos de Grimes es al personaje siendo llevado en un helicóptero negro a un destino desconocido, dejando la puerta abierta para su regreso en la gran pantalla.

Rick Grimes salió de la serie en el quinto episodio de la novena temporada, cuando se sacrificó para destruir un puente antes de que una horda de zombies amenazara las comunidades que él protegía. (Foto: Jackson Lee Davis/AMC)

EL FINAL DE RICK GRIMES EN LOS CÓMICS

Esto difiere bastante del destino de Rick en los cómics de Kirkman, quien nunca tiene que tomar esta fatal decisión y continúa siendo un líder en su comunidad hasta casi el final de la saga.

Su capacidad de liderazgo quedó bajo prueba en la última saga de la tira cómica con la llegada de Pamela Milton, la líder de una poderosa red de comunidades agrupados bajo el nombre del Commonwealth. A pesar de ser poderosa en papel, incluso con su propio ejército, esta sociedad se encuentra en creciente tensión por el sistema clasista en el cual se desarrolla, con estratos sociales sedimentados por la profesión de sus habitantes.

El creciente descontento social finalmente explota en una guerra civil, detenida solo por que Rick consigue convencer a Pamela Milton a ceder su poder y aceptar elegir un sistema de gobernanza más democrático. Pero una persona a la que no agradó su caída de poder fue a Sebastian Milton, hijo de la derrocada líder, quien termina asesinando a Rick Grimes en su cuarto de hotel en los números 191 y 192 del cómic. La tragedia incrementa cuando es su hijo Carl quien es obligado a hacer descansar el cadáver de su padre, quien se unió a la horda de los muertos vivientes. Este es otro momento imposibilitado en la versión televisiva, donde el personaje interpretado por Chandler Riggs fallece en la octava temporada.

La muerte de Rick Grimes en el cómic de "The Walking Dead" (Fuente: Image Comics)

El último número del cómic, publicado en julio del 2019, salta varios años en el futuro y muestra el legado que dejó Rick Grimes en la sociedad que se formó tras el apocalipsis, con una estatua del héroe adornando un parques de la comunidad. En los últimos paneles del cómic, Carl Grimes le cuenta a su hija la historia de Rick y todos los esfuerzos de su abuelo para salvar la civilización y convertirla en un mejor lugar.

Es interesante notar que a pesar de lo inesperada que fue para los aficionados de la tira cómica la muerte de Rick, está siempre estuvo en los planes de Kirkman desde el inicio del cómic en el 2003.

“La muerte de Rick fue planeada por más tiempo que cualquier otra muerte en esta serie. He estado trabajando para lograr esto desde que empecé a escribir… el #1. No lo hace más fácil, pero ha sido algo que he aceptado a medida que los años se reducían a meses y a semanas. Sabía que iba a pasar”, señaló Kirkman

“Sabía que él (Sebastián Milton) mataría a Rick Grimes. Durante casi una década, sabía que Rick elegiría preservar la mancomunidad sin importar el costo… y el costo sería su vida”, añadió. “He dicho en entrevistas durante muchos, muchos años que todos mueren en esta historia, y que incluso Rick Grimes no sobreviviría hasta el final. Si bien esta fue siempre la historia de Rick hasta ahora, desde el primer número, no significa que debía estar vivo para estar presente en la serie. Esta es la historia de un mundo profundamente afectado por este hombre como veremos a partir del próximo número, pero no es exclusivamente la historia de Rick”

¿QUÉ PASÓ CON LA PELÍCULA?

Si bien en su reciente anuncio AMC reveló sus planes a futuro sobre la franquicia de “The Walking Dead”, sobre lo que se guardó un casi completo silencio fue sobre los planes para la película, de la cual no sabemos ni el título.

Anunciada en 2018 - coincidiendo con la salida de Andrew Lincoln del show-, la producción fue propuesta como la primera en una trilogía. En un inicio se esperaba que las cintas se emitirían en el propio AMC o en alguna plataforma de streaming, pero en la San Diego Comic-Con 2019 finalmente se reveló que la película estaba destinada para la pantalla grande, con AMC Studios aliándose con Universal y Skybound Entertainment para facilitar la llegada.

En la misma presentación se presentó un ‘teaser’ de menos de 30 segundos, un adelanto que muestra a un helicóptero acercándose a una metrópolis, seguido por un texto que anuncia el regreso de Rick Grimes. Aunque falto de mayores detalles, algunos fans más perspicaces notaron que el firmamento mostrado en el video pertenece a la ciudad de Filadelfia, metrópolis del estado de Pensilvania, cuya ubicación geográfica no dista demasiado de donde ocurren los eventos de la serie.

Sobre el desarrollo de la película tampoco se conoce mucho. En enero de este año Scott M. Gimple, director de contenido de la franquicia, reveló en una entrevista con EW.com que todavía estaban trabajando en “afinar” el guion de la película y que por el momento no habían elegido a un director.

La pandemia del COVID-19 ha también afectado la producción de la película, según revelaron el pasado julio durante la convención virtual Skybound Expo los productores ejecutivos de la franquicia David Alpert y Robert Kirkman.

“Estamos avanzando de una gran manera. Solo que estamos en este espacio particular donde tenemos que esperar. No podemos filmar ahora, así que ese es el mayor obstáculo deteniéndonos”, dijo Alpert.

A pesar de esto, Kirkman se apresuró en asegurar a los fanáticos que todavía se está trabajando en la cinta. “Hay un montón de cosas que ocurren detrás de cámaras. No quiero que nadie piense que solo estamos esperando para que esta pandemia termine”, afirmó. “Diría, al contrario, que la pandemia va a hacer un montón de películas mejores. Y creo que la película de Rick Grimes es una de ellas, solo porque estamos obteniendo mucho más tiempo para ‘cocinar’ esto y asegurarnos que es perfecto. Pero cuando las cosas se tranquilicen, ustedes van a escuchar un montón de la película.”

Sin título oficial ni fecha de salida determinada, igual se puede entender que la película es todavía una prioridad para todas las empresas involucradas. Y con cuatro ‘spin-off’ de “The Walking Dead” actualmente en producción o preproducción, es de imaginar que los muertos vivientes nos seguirán amenazando -a través de las pantallas- por muchos años más.

