Si has seguido nuestras reseñas de "The Walking Dead", sabes que la guerra contra Negan de la octava tanda de episodios no fue satisfactoria. La temporada 9 prometió algo mejor en su primer episodio al presentar conflictos serios, idea ampliada en el segundo capítulo.

A continuación, spoilers de "The Walking Dead" 9x02, "The Bridge":

Esta semana en "The Walking Dead", Rick Grimes tiene (Andrew Lincoln) que asegurarse de reconstruir un puente, tarea para la que necesita mantener a los zombies lejos de la zona de acopio de troncos y que los trabajadores del Sanctuary y Alexandria hagan equipo en los trabajos pesados. Mientras tanto, Maggie (Lauren Cohan) tiene que proporcionar alimentos a otras comunidades, pero no puede hacerlo por falta de combustible y porque su único herrero fue encarcelado... por ella misma. En ambos casos el resultado es un desastre para los vivos.

Si no te quedó claro con el episodio anterior, Maggie Greene y Rick Grimes tienen estilos de liderazgo muy distintos. La primera cree en eliminar al problema cuando se vuelve insostenible, el segundo promueve el diálogo para la paz.

Maggie ha hecho concesiones, ya no es tan dura con el herrero Earl, quien intentó matarla al ser manipulado por Gregory. Pero aún así sabe que tras un límite el castigo solo puede ser definitivo. Por su parte, Rick Grimes ya no quiere tomar decisiones de vida o muerte. Dejar vivo a Negan (Jeffrey Dean Morgan) le pone una valla muy complicada en cuando al perdón, así que prefiere expulsar al rebelde Justin (Zach McGowan) en lugar de darle otra clase de castigo.

La única razón que se me ocurre del por qué esta diferencia entre Rick y Maggie se vuelve a mostrar es que, en próximos episodios, jugará un rol crucial. Lo más probable sea que, para el final de la temporada (o a mediados), ellos unirán fuerzas para pelear contra los Whisperers.

De ocurrir así sería predecible, pero no me quejo. Prefiero mil veces una serie que explore estos conflictos en lugar de simples giros argumentales; los cuales, de ocurrir, deben sorprender a los personajes y no necesariamente al espectador. Y sorpresas hubo, como la relación del padre Gabriel (Seth Gilliam) y Jadis (Pollyanna McIntosh) y el aparente interés de Carol (Melissa McBride) en casarse con Ezekiel (Khary Paytonm).

Mientras tanto, justos pagaron por pecadores: Aaron (Ross Marquand) perdió el brazo izquierdo luego de que Justin no sonara la alarma para alejar a los muertos vivientes de la zona de carga. El responsable de la desgracia, ya lejos de la civilización, se encuentra con un conocido al final del episodio. Pero el encuentro no es feliz y Justin es atacado. La respuesta, que parece estar relacionada con las desapariciones de varios Saviors, llegaría en los próximos episodios.

A pesar de estos problemas, Rick es optimista. Pero no le basta con saber que hace bien las cosas, así que visita a Negan en la cárcel y le cuenta cómo el mundo mejora gracias a él y el resto de sobrevivientes. Negan no le cree, sabe que las cosas no son fáciles y, más escéptico que cínico, sentencia al ex policía: "Ese puente no es el futuro, es un monumento a los muertos".

De estar Negan a cargo, habría hecho lo único que sabe: controlar a los demás con miedo, priorizar las necesidades de un grupo a costa de otros. Unos estarían satisfechos, los otros no. Rick y Maggie hacen un trabajo más difícil y, por lo pronto, parece que han llegado al límite; agotados por un enemigo sin rostro llamado civilización.



DATO

Puedes ver "The Walking Dead" todos los domingos por la noche en Fox Premium Series y en la app de Fox. Se repite en el canal Fox básico los lunes por la noche.