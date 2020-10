Conforme a los criterios de Saber más

Cuando tienes una serie de tan larga duración como “The Walking Dead”, encontrar cualquier clase de cierre parece imposible. Pero el episodio, transmitido este domingo 4 de octubre revela que, a veces, los milagros ocurren cuando menos los esperas.

A continuación, SPOILERS de “The Walking Dead” 10x16, “A Certain Kind of Doom”:

¿Podemos considerar este episodio de “The Walking Dead” como un final de temporada? Tiene todo para serlo, pero no lo será; pues en 2021 la temporada 10 tendrá seis episodios adicionales, que prometen responder algunas dudas, así como dejar el camino listo para la ya anunciada temporada final. Sea como sea, este episodio 16, cuya postproducción se retrasó por la pandemia del Covid-19, cierra casi todas las historias abiertas en los últimos dos años.

Habíamos dejado a los refugiados de Alexandria atrapados en un edificio, mientras la horda de muertos vivientes controlados por Beta (Ryan Hurst) se aproxima a completar la venganza por la muerte de Alpha (Samantha Morton). Rodeados por los muertos, quienes no conocen el significado de ‘distanciamiento social’, los Whisperers ejecutan un plan para alejarlos y salvar el pellejo. No todos sobreviven, como es el caso de Beatrice (Briana Venskus); que pasa a ser alimento de zombies.

Gabriel Stokes (Seth Gilliam) y Judith Grimes (Cailey Fleming) en una de las mayores escenas del final de temporada. Foto: Jackson Lee Davis/ AMC.

Círculos que se cierran

A diferencia de su versión en cómic, el padre Gabriel (Seth Gilliam) de la serie de televisión tiene un arco de personaje más claro. Del cobarde sacerdote que abandonó a sus feligreses al líder que, si bien se aferra a su fe, pasa a tener un enfoque más práctico en su vida, a relacionarse con los demás, a enamorarse, a ser un amigo. Sus palabras a Judith, de que todos unidos pueden contra las adversidades, bien pudieron haber sido su epitafio: el personaje en la versión de papel no sobrevive al ataque de los Whisperers.

Gabriel vive gracias a la aparición de Maggie Greene (Lauren Cohan), quien volvió a la serie luego de una ausencia de casi dos temporadas luego de conseguir un nuevo trabajo en una serie del canal ABC (que ya fue cancelada). La historia de ambos aún no termina y en el mismo camino se encuentra la línea de Carol (Melissa McBride), sobreviviente que ha perdido demasiado y parece dispuesta a entregar su vida para salvar a los demás.

Ella, quien guía a los muertos vivientes hacia un precipicio luego de que Daryl (Norman Reedus) y los demás los dirigieran con música, está dispuesta a suicidarse. Es Lydia quien evita este destino y, sin que ambas digan mucho más, se consolidad una relación madre e hija construida a lo largo de varios episodios. Nunca está de más ver algo de luz para la sufrida Carol; o para Daryl. Ahora ambos ya pueden ir a Nuevo México para protagonizar su spin-off.

Melissa McBride como Carol Peletier en "A Certain Kind of Doom". Foto: Mark Hill/AMC.

A rey muerto, rey puesto

Con Beta muerto, “The Walking Dead” no pierde el tiempo en presentarnos al siguiente adversario, puede que el último ahora que la serie se aproxima a su etapa final. El contacto entre Eugene Porter (Josh McDermitt) con la desconocida Stephanie lo ha llevado a un punto de reunión donde, junto a Ezekiel, Yumiko y otros sobrevivientes, esperan que ella sea lo que Alexandria necesita para refugiarse. Lo que encuentran es un grupo de soldados altamente coordinados; todos vestidos de blanco como si se tratara de stormtroopers.

Este ejército tienen las armas y los recursos. Nadie que haya conseguido tanto poder pudo haberlo hecho sin sacrificios o acciones cuestionables; el mismo grupo de Rick, imperfecto y con carencias, podría parecer un cúmulo de villanos a ojos de sus adversarios; igual que los Saviors de Negan. En esta ocasión estamos frente a la Commonwealth, facción cuya historia, si se ejecuta bien, podría otorgarle a la serie el final digno que el cómic sí tuvo.

“A Certain Kind of Doom” no fue el episodio mejor escrito, ni aquel con mejores efectos especiales. Pero fue efectivo en lo que quería contar en sus 44 minutos de duración. Con una serie llena de tantos problemas, episodios como estos son, aunque suene mediocre decirlo, una pequeña victoria.

Pensamientos sueltos

Qué tierno resultó ver a Eugene todo arregladito para conocer a Stephanie. Un lado del personaje que no esperaba descubrir tantos años después.

Tras la derrota de Beta y los Whisperers, Negan y Maggie coinciden en el mismo lugar... pero no intercambian palabras. Sí, la historia de ambos tuvo un cierre en la temporada 9, pero de todas maneras es extraño que ni siquiera hayan intercambiado una mirada de desprecio.

La canción elegida para dirigir a la horda de muertos vivientes es la excelente “Burning Down the House” de los Talking Heads.

Negan: " ¿Sabes quién era ese idiota? "

” Daryl: “ ”. No le falta razón al hombre de la ballesta, pues la serie construyó muy poco qué tanta popularidad tuvo Beta antes del apocalipsis. Lo único que nos revela esto es que, sorpresivamente, Negan estaba interesado en la música country. ¿Quién es el enmascarado de los cuchillos? La respuesta no la encontrarás en este episodio. A estas alturas podría ser cualquiera, lo cual no hace diferencia alguna.

