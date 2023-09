La cultura brasilera llegó a la noche de “El gran chef: Famosos” para retar a los participantes con platillos tradicionales de ese país.

En ese sentido, tras una serie de retos en la preparación de ambos platos, fueron los actores Armando Machuca y Sirena Ortíz, así como el exconductor de televisión Rocky Belmonte los que pasaron a la noche de sentencia.

“Bueno, me sentenciaron, estoy acostumbrado, no pasa nada. He estado hasta en noche de eliminación. ¿Qué es una sentencia?”, dijo Belmonte.

Contrario a ellos, el tiktoker Josi Martínez, que regresó a la competencia después del repechaje, y la actriz cómica Mariella Zanetti que fueron salvados y pasarán a la siguiente etapa del reality gastronómico.

Por otro lado, la bailarina Brenda Carvalho visitó el set de El gran chef: Famosos para poner en aprietos a los participantes, ya que tuvo que hacerlos bailar como parte del castigo que algunos recibieron.

Asimismo, su visita permitió conocer más de la cultura gastronómica brasilera. Carvalho se mostró agradecido por la invitación. “[…] Es increíble como Perú crea chefs y todo peruano tiene la sazón en las manos”, agregó la empresaria.

¿Qué platillos debieron preparar?

Los famosos tuvieron que cocinar primero una coxinha do frango. Este platillo es un buñuelo en forma de muslo de pollo, se prepara a base de pollo desmenuzado que se baña en una masa de harina para ser freída.

Como segundo plato, los participantes prepararon un acarajé, que es una bola de pan con frejoles y cebolla, que se sirve mayormente con salsa de camarones, pero esta vez lo hicieron con langostinos.

“Es una maravilla, se sirve en las carretillas, se sirve en las playas. Tú estás tomando sol, la gente pasa con el acarajé y se sirve también en gourmets. Es un plato delicioso”, dijo Brenda acerca del acarajé.