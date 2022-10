El dinosaurio morado que marcó a toda una generación a través de las pantallas. El recordado personaje infantil Barney estrenó su propia serie “Barney y sus amigos” en abril de 1992 a través de la cadena televisiva PBS. Desde ese momento, la serie se convirtió en el favorito de los niños y empezó a tener éxito en distintas partes del mundo; aunque su público principal siempre estuvo en Estados Unidos.

Recientemente, han salido a la luz nuevas revelaciones alrededor del elenco que formó parte del proyecto. El documental “I love you, you hate me” (“Te amo, me odias”) de Peacock se sumerge en la subcultura de los enemigos del dinosaurio morado que armaron una comunidad para revelarse en contra del mensaje de bondad que emanaba el programa infantil.

Un poco de su historia

El personaje de Barney fue creado en el año 1987 por Sheryl Leach. Esta idea surgió a partir de que su pequeño hijo Patrick ya se había cansado del programa “Wee Sing Together” y necesitaba una nueva distracción.

Es así que reunió a un equipo para crear una serie de videos caseros que llamó “Barney and the Backyard Gang” y fueron estrenados en 1988. Posteriormente, aparecerían Baby Bop, BJ, y Riff, personajes que se unirían al programa. Un día, la hija de Larry Rifkin, ejecutivo de la cadena Public Broadcasting Service, vio el video y quedó hipnotizada por el dinosaurio morado.

El poco presupuesto, pero el gran éxito que poseía entre el público infantil, ocasionó que llegara la propuesta de llevar a Barney a la televisión a través de la cadena PBS, debutando como “Barney y sus amigos” en 1992. Es así que, la serie se convirtió en el programa infantil más visto de la cadena en los años 90.

Cada episodio de “Barney y sus amigos” tiene un tema a tratar para el público infantil, donde las canciones temáticas son las protagonistas. Barney, junto a Baby Bop, BJ, y Riff, tienen a su cargo que los niños descubran más sobre el mundo.

Una carrera en el tantra

El documental “Te amo, me odias”, disponible en la plataforma de streaming Peacock, está dividida en tres partes e incluye entrevistas y material de archivo no conocido por la audiencia. Entre una de esas confesiones, se encuentra la de David Joyner, quien encarnó al dinosaurio morado entre 1991 y 2001.

Uno de los primeros rumores alrededor del joven es que se había quitado la vida mientras usaba el traje del personaje infantil. “Mi mamá me llamó una vez llorando”, dice en el documental. “Yo estaba como, ‘Mamá, ¿qué está pasando?’ Y ella dijo: ‘¡Bebé, acabo de escuchar que te suicidaste!’”, agregó.

Asimismo, Joyner desmintió que haya escondido drogas en su cola y que había ingerido estas sustancias durante los cambios de escena. Por otro lado, una vez terminó de grabar “Barney y sus amigos”, David optó por mudarse a Los Ángeles para optar por otros papeles en la actuación. Es así que participó en series como “That’s So Raven” y “The Young and the Restless”.

Sin embargo, dentro del documental, también confirmó que abrió un negocio de sexo tántrico. “Ayudo a las diosas a reconectarse con su energía sexual a nivel espiritual”, explicó Joyner, quien se encontraba estudiando el tantra del “loto blanco” antes de conseguir el papel de Barney. También explicó que la producción del programa le pidió, por contrato, que no hablara del tema mientras trabajase para el programa de TV.

Los otros protagonistas

Pero David Joyner no fue el único personaje de “Barney y sus amigos”. Dentro del elenco estuvieron otros pequeños, quienes vivieron situaciones difíciles durante su estadía en el colegio, debido al acoso por parte de sus compañeros con preguntas y afirmaciones incómodas.

“Los niños me llamaban ‘amante de Barney’. Y se me acercaban y me decían [que] Barney debe haber abusado de nosotros o algo así. Lo entendía todo el tiempo, todo el tiempo. Y fue doloroso, dado mi historial de haber pasado por eso. Dolía”, confesó Hope Cervantes, quien interpretó a Tosha entre 1992 y 1996, en el documental “Te amo, me odias”. En consecuencia, según cuenta, recurrió a las drogas y al alcohol.

Por su parte, la actriz Leah Montes, quien interpretó a Lucy entre 1988 y 1992, refirió que “no quería que me conocieran como ‘la chica Barney’... así que tomé malos hábitos (…) Si quieres tomar un trago, sí, tomaré un trago contigo, o fumaré... Prefiero ser conocido por eso”.

Otro de los integrantes del elenco, Rickey Carter, quien dio vida a Derek entre el año 1990 y 1995, confesó que la vida su puso muy dura e incluso recibió un disparo en la columna durante un asalto en 2004. “Cuando dejé a Barney, las calles me llamaban y yo respondí (…) Fue un milagro (que sobreviviera al disparo)”, aseguró.

Constantes amenazas

El equipo involucrado en “Barney y sus amigos” sufrieron ataques por parte de diversas personas. Una de las víctimas fue Bob Singelton, compositor del tema principal del programa. Durante una entrevista en radio, los oyentes llamaron a la emisora y dijeron cosas como “me encantaría poner mis dedos alrededor del cuello de ese tipo”.

“Me sorprendió que sintieran que querían hacerme daño físico”, dice el músico, quien no registró su número de teléfono. “Recibí la muerte real y el desmembramiento de los correos electrónicos de mi familia... Fue un momento terrible”, comentó en el documental estrenado por Peacock.

En tanto, Bob West, la voz de Barney entre 1992 y 2000, refirió que recibía correos electrónicos dañinos, y la “gran sorpresa” es que provenían por parte de estudiantes de secundaria. “Eran muy explícitos y muy violentos. Uno de ellos preguntaba: ‘¿Eres el Barney que ¿Apuñalé y disparé fuera de Nueva Orleans? Continuaron diciendo que me iban a encontrar y matarme”, contó.

Destruyó una familia

Si bien el éxito de “Barney” significó una gran ganancia económica para el equipo al convertirse en la serie infantil más vista de la década del 90, también significó el quiebre del matrimonio de su creadora Sheryl Leach con su esposo Jim.

“Básicamente, las demandas convirtieron a Barney en una broma más, y después de todos los años de ataques, amenazas y demandas contra Barney, realmente fue como una bofetada para Sheryl. Había pasado tanto tiempo y energía construyendo este personaje, y creo que estaba empezando a afectarla”, comentó Andrew Olsen, fundador de Barney History Fans.

Por su parte, Wendt, un amigo de Leach, comentó que “el éxito de Barney probablemente cambió la dinámica familiar”, lo cual ocasionó la separación de la pareja en 1997. Al año siguiente, la creadora decidió abandonar el programa para pasar más tiempo con su hijo Patrick, quien había sido diagnosticado con un tumor cerebral benigno y requería cirugía.

El divorcio de Sheryl y Jim se oficializó recién para el año 2001; poco después, el ex esposo de la creadora de “Barney” se quitó la vida. “Hable acerca de que su corazón está con Sheryl y Patrick (…) Fue más allá de lo que cualquiera podría pensar que sucedería”, reveló Sloan Coleman, vicepresidenta sénior de eventos de Barney.

Más de diez años después de este suceso, el hijo de Sheryl Leach terminaría involucrado en un fatídico suceso. En 2013, Patrick Leach, de 27 años, irrumpió en la propiedad de su vecino Erick Shanks –con quien mantenía una tensa relación- y le disparó en el pecho. Este último sobrevivió al ataque en su cada de Malibú.

Las autoridades persiguieron a Leach en su vehículo y finalmente fue arrestado. Durante su detención, se percataron que Patrick portaba un chaleco antibalas pero no se opuso. Dos años después, en 2015, fue sentenciado a 15 años de prisión. Sin embargo, luego de cumplir solo cinco años de su condena, fue liberado por el gobernador de California, quien conmutó su sentencia.

“Cuando escuché por primera vez sobre el caso, me pregunté qué llevó al hijo del creador de alguien que se supone que es todo amor y no violencia, a llevar a esta persona a dispararle a su vecino”, precisó Brenda Lee, fiscal del condado de Los Ángeles, en el documental “Te amo, te odio”.

Por último, Sloan Coleman dijo que Patrick era un niño “que se crio básicamente con todo lo que siempre quiso, pero había muchos pasados oscuros ocultos que lo seguían”. “Creo que el hecho de que ella haya creado a ´Barney´ probablemente les dio mucho dinero. Pero hay un bien y un mal con todo”, añadió Wendt, un amigo de la familia.