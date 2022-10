Este 19 de octubre llegará a Star+ la segunda temporada de “Chucky”, el popular y terrorífico muñeco diabólico quien desde el 2021 se reinventó a través de una serie semanal, la cual fue recibida con expectativa entre los fans de la historia.

Con ocho películas en su haber, Chucky es una de las franquicias más exitosas en la historia del cine de terror y es, además, un símbolo importante de la cultura popular. Sub primera temporada se estrenó en Star+ el 27 de octubre de 2021 y se convirtió rápidamente en una de las ficciones favoritas de la plataforma de streaming. Asimismo fue el ‘caballito de batalla’ de SYFY, su canal de origen en Estados Unidos.

Según The Wrap, Chucky fue uno de los estrenos más vistos de 2021. Los espectadores pudieron ver el estreno en USA, SYFY y el canal de YouTube de cada cadena.





La segunda temporada

Después de que su plan diabólico para invadir los hospitales infantiles de Estados Unidos fuera frustrado en la temporada 1, Chucky ahora busca vengarse de aquellos a los que considera responsables: los adolescentes sobrevivientes Jake (Zackary Arthur), Devon (Björgvin Arnarson) y Lexy (Alyvia Alyn Lind), junto con su ex Tiffany, ahora su enemigo jurado.

Eventualmente, los tres jóvenes son enviados a un reformatorio católico donde encuentran juicios, obstáculos y al mismo Chucky. Mientras tanto, Tiffany comienza a desmoronarse lentamente bajo la presión de actuar como Jennifer Tilly mientras intenta mantener a Nica como rehén en su mansión de Beverly Hills.

Cabe destacar que la segunda temporada de “Chucky” se estrenó en SYFY el 4 de octubre. Precisamente esta web nos revela algunos detalles que veremos en la nueva entrega de la serie.

“En cierto modo, no es un trabajo, es un estilo de vida”, dijo el creador y productor ejecutivo Don Mancini, sobre su larga participación en la franquicia desde que Child’s Play presentó al muñeco asesino en 1988. “Todos trabajamos para Chucky: Chucky es el jefe . Entonces, en ese sentido, es un trabajo, pero es un trabajo que me siento increíblemente afortunado de tener y se lo debemos todo a ustedes. Gracias”, agregó durante la Comic Con de Nueva York, celebrada la semana pasada.

En base a las pocas imágenes proyectadas en el evento, lo que se puede esperar en las próximas semanas de “Chucky 2″ es: Chucky vuelve a poseer el cuerpo de Nica Pierce ( Fiona Dourif ) y quiere vengarse dulcemente de Tiffany; y la situación en Incarnate Lord parece ir cuesta abajo muy rápido para Jake (Zackary Arthur), Devon (Björgvin Arnarson) y Lexy (Alyvia Alyn Lind).

El regreso de Devon Sawa

La temporada 2 de “Chucky” trae de regreso de Devon Sawa, que ahora interpreta a un sacerdote en Incarnate Lord después de que sus dos personajes fueran asesinados durante el primer lote de episodios.

“La temporada pasada, llamé a Don y traté de convencerlo de que no me matara y aun así me mató”, recordó Sawa, quien aparentemente tiene problemas en el set con Chucky . “Me mató tan bien que quería traerme de vuelta y matarme de nuevo”, dijo.

