Conforme a los criterios de Saber más

Chucky no pasa de moda y en pocos meses estrena serie. Después de una larga espera debido a la pandemia, el canal Syfy dio a conocer el avance de la producción de ocho episodios que se estrena el 12 de octubre en Estados Unidos. El muñeco diabólico volverá a hacer de las suyas en una pequeña ciudad luego de ser comprado por un joven artista, que no sabe lo que le espera con su nueva adquisición.

¡Chucky lo volvió a hacer! Este pequeño personaje ya nos tiene acostumbrados a sus terroríficas apariciones. Recordemos cada una de ellas desde el inicio, para estar al día cuando se estrene la serie.

1. Chucky: el muñeco diabólico - 1988

Charles Lee Ray, un asesino en serie que huye de la policía, se refugia en una fábrica de juguetes donde realiza una ceremonia vudú para transferir su espíritu a uno de los muñecos que hay en la misma, debido a que su cuerpo, como sucede poco después, es eliminado por los guardias de seguridad.

El juguete en cuestión es el popular Chucky y acaba en las manos del pequeño Andy Barclay. En la casa del menor, el malvado muñeco se siente a salvo y en confianza para cometer sus fechorías. El niño se da cuenta, mientras las autoridades creen que son fantasías.

2. Chucky: el muñeco diabólico 2 - 1990

Dos años después de cometer semejantes fechorías en la casa de los Barclay, el muñeco quemado y destruido, es restaurado y con él, el alma del asesino Charles Lee Ray. Lo primero que hace es matar a su restaurador con una descarga eléctrica; sin embargo, su principal objetivo es vengarse de su exdueño, Andy, que ahora tiene 8 años.

Debido a que el niño no es apoyado por su madre, es enviado a un hogar de acogida. Chucky termina matando a la familia adoptiva de Andy y a su profesora. Finalmente, el menor logra escapar y el muñeco diabólico vuelve a ser destruido.





3. Chucky: el muñeco diabólico 3 - 1991

Ocho años después, cuando las cosas iban bien para Andy Barclay, libre de los traumas ocasionados por Chucky, a los dueños de la fábrica no se les ocurre mejor idea que volver a producir el muñeco y el espíritu de Charles Lee Ray vuelve a cobrar vida. Luego de resucitar por segunda vez, el juguete diabólico desencadena violentas muertes en la escuela militar privada donde está internado su antiguo dueño.

4. La novia de Chucky - 1998

La trama sigue a Tiffany Valentine, la examante y cómplice del asesino Charles Lee Ray, quien adquiere los restos de Chucky para recomponerlo y obligarlo a que cumpla con su promesa de casarse con ella; sin embargo, el muñeco diabólico la asesina y traspasa su alma al de una muñeca, aliándose para buscar nuevos cuerpos humanos para poseer.

A diferencia de las primeras tres películas, esta cinta da un giro claramente humorístico. Chucky ya no persigue a Andy para vengarse, por lo que el título original de la serie (Child’s Play) cambia y, en adelante, la palabra Chucky es usada oficialmente para el resto de entregas de la saga.

5. El hijo de Chucky - 2004

Glen, producto del “amor” entre Chucky y Tiffany, creció en un circo donde era maltratado por un muñeco ventrílocuo. Sin embargo, su destino cambia cuando se entera que en Hollywood van a rodar una película inspirada en sus padres y que la cinta será protagonizada por su adorada Jennifer Tilly.

Es así como viaja hasta la meca del cine para resucitar a sus padres. Sin embargo, la familia no se lleva del todo bien porque Glen no quiere seguir el camino de sus progenitores, no quiere ser un asesino, causando una gran decepción en su padre. En un ataque de ira, Glen termina matando a Chucky, despertando así su lado sanguinario.





6. La maldición de Chucky - 2013

La saga vuelve a sus orígenes en su sexta entrega: el terror. Chucky regresa para causar problemas dentro de una familia que acaba de perder a un ser querido. Esta vez el muñeco diabólico se convierte en el tormento de Nica Pierce, una joven en silla de ruedas cuya madre acaba de fallecer. Nica invita a sus familiares para que la acompañen en esta difícil etapa, sin imaginarse que lo peor está por venir.

Una ola de muertes extrañas empiezan a producirse dentro de la casa, lo que lleva a Nica a sospechar que el responsable es el muñeco. Sin embargo, Nica termina siendo inculpada, encarcelada y declarada demente. En tanto, Chucky es rescatado de la policía por Tiffany, su examante. Seis meses después, es enviado a la casa de un joven, una fotografía muestra que es Andy Barclay ya adulto con 32 años. El resto es historia conocida, Chucky, vuelve a perder la pelea contra su exdueño.





7. El culto de Chucky - 2017

Chucky regresa para aterrorizar a Nica Pierce, quien ha pasado los cuatro últimos años de su vida recluida en un manicomio, creyendo que ella mató a su familia. Después de su terapia, Nica cree que ella fue la culpable y que Chucky fue una manifestación de su psicosis. Incluso accede a recibir al muñeco como regalo y este inicia una masacre en el hospital donde está internada la joven.

A su vez, Andy descubre que Chucky ha reaparecido y se dispone a ayudar a Nica, pero la esposa de Chucky también vuelve con ansias de matar.

8. Chucky: El muñeco diabólico - 2019

Se trata del remake de la clásica película de terror. La corporación Kaslan acaba de lanzar una nueva línea de muñecos de alta tecnología conocidos como ‘Buddi’, que adquiere fama a nivel mundial al punto de convertirse en el regalo perfecto para los niños. Karen Barclay decide regalarle uno de los muñecos a su pequeño hijo Andy por su cumpleaños. Sin embargo, un mal funcionamiento causará que el muñeco adopte un comportamiento agresivo y psicópata, iniciando una sangrienta oleada de muertes en el pueblo.

El póster oficial de la cinta dio a conocer que los muñecos ‘Good Guys’ ahora se llaman ‘Buddi’, en referencia a los muñecos ‘My Buddy’ de la vida real, que influyeron en el diseño original del personaje.