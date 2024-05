“Primera Edición”, el noticiero matinal de América TV, ha cumplido 31 años de existencia en la televisión peruana, por lo que sus conductores, Federico Salazar y Verónica Linares, celebraron el aniversario.

Emitido por primera vez en 1993, el informativo se emite de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana, llevando noticias de forma veraz, ágil y precisa.

“Agradecimiento total al público, que nos mantiene vivos, [...] día día y minuto a minuto estamos en los hogares que nos permiten ingresar y eso es una gran confianza, llevo un poco menos de 31 años”, dijo Federico Salazar.

Luego complementó: “El noticiero empezó en mayo y yo ingresé en septiembre, y a mi compañera Verónica le diría que espero llegar con ella a los próximos 31 [...] muy agradecido a las facilidades que ella me da como compañera”, complementó.

Por su parte, Verónica Linares se mostró muy emocionada y agradecida por la confianza que su público les ha otorgado en sus más de tres décadas al aire.

“Mucho agradecimiento porque de esos 31 años, yo voy a cumplir 21 años junto a Federico al frente de ‘Primera Edición’, dando la noticias todas las mañanas, y siendo líderes además después de todos estos años”, comentó.

CONOCE MÁS: Verónica Linares vuelve a AN Primera Edición con el brazo enyesado

Federico Salazar aún la sigue despertando para el noticiero





Por otro lado, la periodista y celebridad de Internet Verónica Linares comentó que tras 21 años de trabajo, su amigo y colega Federico Salazar sigue despertándola para trabajar.

“Casi siempre, me levanta todas las mañanas, él se sorprende a veces me escribe y cuando le respondo inmediatamente, me dice ¿Qué paso? ¿Por qué tan rápido? Ya sabe que algo paso en la casa o que mis hijos despertaron”, dijo.

En ese sentido, la periodista comentó que a pesar de compartir muchas horas juntos, ellos mantienen sus espacios personales por separado con el fin de no saturar su amistad.

“[...] Yo ni le hablo el fin de semana. Desde que existe WhatsApp intercambiamos cosas de las noticias, pero no nos vemos todos los fines de semana. El después se va aburrir de mí o yo de él, tenemos que tener nuestro espacio, él no sabe que yo he decidido eso”, complementó.

Verónica Linares agradece a Roberto Reátegui, creador de “Primera Edición”





En ese sentido, la periodista y conductora del espacio noticioso, también agradeció a Roberto Reátegui por haber creado el formato de “Primer Edición”.

“El noticiero no podría ser sin Roberto, así de sencillo, él fue creador del concepto de “Primera Edición” hace 31 años. [...] Nuestro productor y Federico confía a ojos cerrados en él, lo respeta mucho”, señaló.

“Primera Edición” se emite de lunes a viernes de 5:00 a 9:30 de la mañana por la señal de América TV, el canal 4 en Lima.