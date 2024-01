Descubrió su vocación actoral a los cinco años, al ver a la británica Emma Watson interpretando a Hermione Granger en “Harry Potter y la cámara secreta”. Ekaterina Konysheva nació en Rusia y creció en Israel. Tiene 26 años y lleva 16 viviendo Perú. Fue ‘Misha’ en “Al fondo hay sitio”, la joven rusa que se casa con ‘Yoni’ por conveniencia para no ser deportada. Actualmente, es Kate Chamberline, ‘La Gringa’, en “Papá en apuros”, la telenovela familiar de Latina.

“Cuando vi a Emma actuando, dije: ‘Quiero hacer eso’. Sueño con hacer ciencia ficción, pelear contra dragones, hacer cosas mágicas, que no existen y que la gente crea que es verdad”, comenta la actriz tras recordar que al llegar al Perú las novelas de Harry Potter, de la escrita J. K. Rowling, fueron su única compañía, pues estaban escritas en hebreo y, en ese entonces, no hablaba español, tampoco tenía amigos.

Además de hebreo, español y ruso, Konysheva habla inglés y portugués. Llegó al Perú con su familia cuando tenía 10 años. Sus primeras semanas en nuestro país fueron muy duras. Al llegar a Lima, la delincuencia los dejó en la calle.

“En Israel no nos iba bien. Mi padre es geofísico, pero como no encontraba trabajo, vendía batidos. Mi mamá estudió en el conservatorio de música. Quería hacer música, pero también actuar. Al final lo dejó todo por ser mamá”, destaca Ekaterina. “Perú es un país de oportunidades. Se puede salir adelante empezando desde cero. Por eso decidimos venir aquí. Llegamos a Trujillo, luego vinimos a Lima. Y fue en la capital que lo perdimos todo. Nos robaron nuestras maletas, ahorros, documentos, también las cámaras y cosas de valor que íbamos a vender para sobrevivir”, recuerda.

Sus primeros trabajos en nuestro país, fueron como niñera, a los 11 años, y animadora de fiestas infantiles, a los 14. Paralelamente a ello, estudiaba actuación con Bruno Odar y bailaba en los semáforos de Breña y del cono norte de Lima.

“Mi único plan era ser actriz. No había un plan B. Durante mucho tiempo, salí de extra en varias producciones, como en ‘Los exitosos Gómez’ y ‘LaLola’. En ‘Al fondo hay sitio’ ya tuve un personaje con texto, Poco a poco me fui ganando mi lugar. Con ‘Papá en apuros’ me consagré”, asiente.

Ekaterina Konysheva tiene 26 años y una hija de dos años y medio. Su meta más ambiciosa es llegar a Hollywood. (Latina)

El papel que la consagró

La actriz ingresó a la telenovela de Latina a través de un casting. “La convocatoria decía que estaban buscando una gringa con flow peruviano y acento americano. Me estaban buscando a mí (risas). Y ahora que mis amigos me ven en la novela, me dicen que soy yo cuando recién llegué a Lima, porque Kate, la lanchera, básicamente es una extranjera con acento, pero con calle”, asiente.

Konysheva tiene una hija de dos años y medio con su pareja, Karel, un músico y compositor que se ha convertido en su principal apoyo y aliciente para alcanzar sus metas.

“Estamos juntos desde hace cuatro años. Entiende perfectamente mi carrera. Me hace la vida fácil. No le molesta las escenas de besos. Le gusta mucho verme actuar. Es mi mayor fan”, refiere, convencida.

Las metas de la artista rusa son grandes. Planea viajar a México para continuar con su carrera allá. También espera, en un futuro, llegar a la meca del cine para formar parte de alguna producción de cine fantástico. Y tras culminar las grabaciones de “Papá en apuros” dictará un taller de verano para desarrollar las habilidades blandas en niños y adolescentes en Itaca Kids.

“Me gustaría interpretar algún popular personaje de Marvel. Ser una superheroína. Claramente los Oscar también forman parte de mi lista de pendientes. No sé cuándo va a llegar, pero llegará. No voy a parar hasta lograrlo”, subraya.

Además… "Papá en apuros" se emite de lunes a viernes de 9:20 p.m. a 10:20 p.m. vía Latina.