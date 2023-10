Teniendo al mar como su relación más equilibrada, su fuente de inspiración y escenario principal, “Papá en apuros”, la nueva ficción de Latina une en escena a Luciana Blomberg, como Julieta Olaya, y a Nico Ponce, como Martín Quiroz. Ella hace tours en una lancha. Es amorosa, sincera, juguetona y ama a los niños. Él es chorrillano. Trabaja en la cebichería de su familia. Es pícaro y divertido. Se conocen desde niños. Son pareja. Pero sus destinos cambiarán cuando el Capitán de Fragata de la Marina, viudo y padre de cuatro hijos, Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) se cruce en sus vidas.

“A Julieta la crió su padre, porque su madre murió cuando era una niña. Creció en el muelle, con los pescadores. Su padre, quien estuvo en la Marina un tiempo, le enseñó a navegar. Siente amor y pasión por el mar. No tiene pelos en lengua y cuando conoce al capitán cambia algo en ella. Su vida da un giro de 180°”, comenta Blomberg. “Es la primera vez que trabajo con Luciana, la química ha sido inmediata, las grabaciones son divertidas”, adelanta Ponce.

“Papá en apuros”, la apuesta familiar de Latina Televisión, en alianza estratégica con Mega Media, se estrena este 23 de octubre a las 9:00 p.m., después de “El Gran Chef: Famosos”.

“Estamos súper nerviosos, con un montón de ganas de que el público vea el trabajo que venimos haciendo desde hace varios meses. El equipo es peruano y chileno. Esto es un remake de una producción que se hizo en Chile (de ‘Papá a la deriva’)”, explica la actriz. “Esta es una historia distinta, es fresca, divertida. En Perú no se ha visto algo parecido”, añade el actor.

El casting para elegir a los actores de la ficción de Latina se inició en el verano del 2023. Fueron más de cuatro meses de pruebas a decenas de aspirantes. La búsqueda de Martín Seminario y Julieta Olaya fue la más rigurosa y exigente.

“Fue un proceso distinto al que suelo hacer cuando hago casting. Por lo general hago una prueba de cámara con el compañero, pero acá invitaron a todo el equipo chileno. Se probó a los actores con distintas parejas para ver cómo funcionábamos y con quiénes teníamos química. No tenía idea de que estaban buscando a Julieta. No había leído la historia. Fueron varias pruebas. Fue un proceso bastante largo. Lo que más me gusta de todo esto es que no fue una elección a dedo ni por afinidad. Los directores y productores chilenos no nos conocían”, aclara Blomberg.

“No sabía que estaba haciendo casting para interpretar a Matías, ni que era un remake. Después de casi tres meses me dieron la respuesta. Me sorprendió que me llamaran porque yo ya había tirado la toalla”, recuerda Nico. “A mí me avisaron al mes de hacer la prueba porque estuve en la última selección”, añade la actriz.

Luciana Blomberg, como Julieta Olaya, y Nico Ponce, como Martín Quiroz. (Foto: Latina)

Construcción del personaje

Aunque reconoce que la historia guarda cierta relación con populares ficciones, como: “La novicia rebelde”, “Floricienta” y “Muñeca brava”, Luciana Blomberg descarta haber construido a Julieta en base a los personajes protagonizados por Natalia Oreiro o Florencia Bertotti.

“Cuando construyo mis personajes, tomo referencias visuales, por ejemplo, veo películas que tengan características similares. También me baso en técnicas actorales. Lo rico de hacer estos procesos es que -muchas veces- los descubres durante las grabaciones, con tus compañeros. Pero no me inspiré en Milagros de Muñeca Brava porque Julieta no es rebelde. Le gusta ser libre, pero no porque esté peleada con el mundo. Y no es achorada. Dice las cosas que piensa, es sincera. Tampoco me basé en Floricienta”, aclara.

Por otro lado, Nico Ponce identifica en Martín Quiroz varias cosas suyas, como la alegría y picardía; además de haber trabajado desde temprana edad para apoyar económicamente a su familia.

“A mis personajes suelo ponerles ciertas cosas mías para que se vean natural. Y Martín tiene mucho de mí, en lo divertido y pícaro. También, como a él, me ha tocado trabajar desde niño para ayudar a mi familia, a mi viejita. Sé cómo es sacarse la mugre para salir adelante y los tuyos estén bien”, destaca.

Participación de la Marina de Guerra del Perú

La Marina de Guerra del Perú ha colaborado en la producción de “Papá en apuros”, proporcionando locaciones para algunas escenas y familiarizando a los actores con el mundo naval y los valores de la institución.

“De hecho estamos grabando dentro de la Marina. Los chicos que hacen de cadetes graban en la escuela de los marinos. Estuvieron todo un día internados para conocer cómo es la vida de un cadete realmente. Han vivido experiencias increíbles. Se levantaban a las 4 de la mañana, han hecho ejercicios, se han metido al mar”, refiere Luciana.

“La Marina está súper involucrada. Esta producción permitirá mostrar lo comprometidos que están, cómo trabajan, su día a día. Están muy contentos”, añade Nico.

Competencia

Finalmente, los actores coinciden en señalar que competirán esencialmente con ellos mismos. Confían en que la apasionante historia captará rápidamente el interés del televidente.

“Hay público para todos. Nosotros estamos compitiendo con nosotros mismos, con tener una bonita versión de lo que estamos haciendo. Sentimos que el público lo va a recibir muy bien. Es un horario en que la familia se quiere y puede relajar”, afirma Luciana.

“Me parece que es un súper horario. ‘El Gran Chef: Famosos’ nos va a dejar un colchón muy chévere. Me alegra salir después de ellos. Estamos vendiendo una televisión diferente, un programa súper familiar. Estoy seguro que nos irá bien porque cada vez que salgo a la calle, la gente me pregunta por la novela. Están pendientes, identificados”, subraya Ponce.

Completan el elenco de actores: Ximena Díaz (Natalia Rodríguez), Rodrigo Sánchez Patiño (Jorge Arrarte), Joaquín Escobar (Jhonatan Quiroz), Bruno Odar (Ramón ‘Moncho’ Olaya), Dennise Dibós (Emilia Santillana), Paulina Bazán (Stephanie Quiroz), Adriana Campos (Bárbara Castro), Ekaterina Konysheva (Kate Chamberline) y Mónica Rossi (Vicky Pacheco).

Con un elenco unido y un equipo apasionado, “Papá en apuros” promete ser una propuesta arriesgada y emocionante para la televisión peruana. La inversión en la serie es significativa, y si tiene éxito, podría marcar un antes y un después en las producciones de telenovelas en el Perú.