"Yoy soy" regresa con nueva temporada y Magdyel Ugaz en el jurado

"Yo soy", el sintonizado programa de imitaciones de Latina, estrenará la noche de este martes su temporada 21, y lo hará, además, con una nueva integrante en su jurado.

Al panel integrado por Ricardo Morán, Katia Palma y Maricarmen Marín se sumará también la actriz Magdyel Ugaz, quien ya había cumplido roles similares en el desaparecido "Pequeños gigantes".

"Estoy feliz (por sumarme al programa). Me estoy acoplando. Los chicos me han recibido de la mejor manera", dijo la ex "Al fondo hay sitio" tras participar de las primeras grabaciones de "Yo soy".

Las audiciones para esta temporada se han realizado en diversos puntos del país. La última entrega del show se emitió en agosto del 2017 y coronó a Joselyn Barrantes, imitadora de la española Natalia Jiménez, como ganadora.

EN VIDEO: Imitadora de Natalia Jiménez en final de "Yo soy". (Fuente: YouTube)

"Yo soy" se estrenó en 2012 como primera adaptación en el Perú del formato de Endemol. Inicialmente fue producida por GV, la empresa de Gisela Valcárcel. Luego Ricardo Morán asumió por completo la realización con Rayo en la Botella.